MOTO GP
A Bagnaia se le acaba la paciencia: "Que me lo expliquen"
El piloto de la Ducati oficial terminó el GP de Austria en la octava plaza
No está siendo un año fácil para 'Pecco' Bagnaia. El campeón del mundo de Moto GP en 2022 y 2023 ha visto como su compañero de equipo, Marc Márquez, se lleva todos los focos (y los triunfos) esta temporada, meintras que él sufre cada fin de semana para firmar un buen resultado.
Octavo en el Red Bull Ring y tercero en el mundial de pilotos por detrás de los hermanos Márquez, 'Pecco' salió muy decepcioado de Austria y afirmó que se les está acabando "la paciencia".
"Hoy ha sido como todo el año. No sé lo que pasa. Estoy siempre ahí luchando, pero hoy dandolo todo he quedado octavo, a 12 segundos. Quien ha ganado ha hehco el mismo tiemo que yo el año pasado", decía Bagania a DAZN tras la carrera.
"El potencial esta ahí. Yo no se por qué no sale. Me cuesta mucho seguir a otros. He visto al principio de la carrera que Marc y 'Bez' hacian todo mejor que yo (frendas, entrada, salidas...). Sé que son piltos fuertes pero que yo llegue a 12 segundos en un circuito en el que siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no lo voy a entender", continuaba Bagnaia.
"Siempre estoy concentrado y nunca he perdido mi cabeza en nada. Siempre lo doy todo y hoy incluso así he quedado octavo. Me adelantaban todos a la salida de curvas y no podía acelerar. Es una situacion un poco particular y espero que me lo expliquen. Se me está acabando bastante la paciencia. No me dicen nada de momento, estoy esperando", concluía el piloto, con una expresión clara de disgusto.
- Mallorca - Barcelona: goles, resumen y resultado de LaLiga
- Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir
- Estreno fallido: el 'problema' del Barça para empezar LaLiga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
- Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga
- Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar