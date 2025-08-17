A Bagnaia se le acaba la paciencia: "Que me lo expliquen"

No está siendo un año fácil para 'Pecco' Bagnaia. El campeón del mundo de Moto GP en 2022 y 2023 ha visto como su compañero de equipo, Marc Márquez, se lleva todos los focos (y los triunfos) esta temporada, meintras que él sufre cada fin de semana para firmar un buen resultado.

Octavo en el Red Bull Ring y tercero en el mundial de pilotos por detrás de los hermanos Márquez, 'Pecco' salió muy decepcioado de Austria y afirmó que se les está acabando "la paciencia".

"Hoy ha sido como todo el año. No sé lo que pasa. Estoy siempre ahí luchando, pero hoy dandolo todo he quedado octavo, a 12 segundos. Quien ha ganado ha hehco el mismo tiemo que yo el año pasado", decía Bagania a DAZN tras la carrera.

"El potencial esta ahí. Yo no se por qué no sale. Me cuesta mucho seguir a otros. He visto al principio de la carrera que Marc y 'Bez' hacian todo mejor que yo (frendas, entrada, salidas...). Sé que son piltos fuertes pero que yo llegue a 12 segundos en un circuito en el que siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no lo voy a entender", continuaba Bagnaia.

"Siempre estoy concentrado y nunca he perdido mi cabeza en nada. Siempre lo doy todo y hoy incluso así he quedado octavo. Me adelantaban todos a la salida de curvas y no podía acelerar. Es una situacion un poco particular y espero que me lo expliquen. Se me está acabando bastante la paciencia. No me dicen nada de momento, estoy esperando", concluía el piloto, con una expresión clara de disgusto.