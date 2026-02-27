Bagnaia se encomienda a Tailandia para romper su 'maleficio'

Pecco Bagnaia pasó en 2025 de ser el jefe de filas del equipo de fábrica de Ducati a simplemente ser el compañero de Marc Márquez. El resurgir del piloto de Cervera hizo saltar por los aires el status quo en el garaje de las motos rojas y dio paso a la travesía por el desierto del piloto turinés.

Al dominio absoluto de su compañero se unió una mala racha de resultados que, en algún punto llegaron a afectar también anímicamente a un Pecco que no acabó de dar con la tecla de su Desmosedici GP25, mientras Marc ganaba una carrera tras otra y se colgaba una corona por la que él había estado peleando con Jorge Martín apenas unos meses antes.

El curso fue de mal en peor para Pecco Bagnaia que no solo no pudo pelear por el liderato en ningún momento, sino que acabó quedando incluso fuera del podio final de la clasificación general. Àlex Márquez, con el equipo satélite de Ducati, se afianzó en el segundo puesto y Marco Bezzecchi, tras tomarle el puso a la Aprilia, aceleró en el tramo final para acabar en la tercera posición y relegar a la cuarta a su compatriota. De hecho, Pecco incluso abandonó en los cinco últimos Grandes Premios, firmando así su peor racha histórica en la máxima categoría.

Tailandia, un buen escenario

Cerrado el capítulo 2025, Bagnaia parece haberse reencontrado las buenas sensaciones. "Las diferencias con respecto a la moto del año pasado son muy pocas, pero son las adecuadas, por que me permiten conducir con un poco más de comodidad, que es lo que buscábamos, pero es difícil ver el verdadero potencial de todos en las pruebas, aunque creo que hemos hecho un buen trabajo", explicó el compañero de Marc Márquez en la primera rueda de prensa de la temporada.

El Gran Premio de Tailandia puede ser un buen revulsivo para el de Turín, que atesora buenos resultados en sus participaciones anteriores en este trazado. De hecho, Pecco ha terminado en el podio en sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de Tailandia en MotoGP, incluyendo una victoria en la temporada 2024.

Ese curso el GP de Tailandia se encontraba al final del calendario, era la antepenúltima cita, y Bagnaia llegaba en plena batalla con Jorge Martín por el título. El italiano se llevó la victoria con el madrileño en la segunda posición y Pedro Acosta cerrando el podio. También fue tercero en la sprint, aunque en ese caso por detrás de Martín, que fue segundo. Los puntos de Tailandia de poco sirvieron a un Pecco que, aunque ganó también los últimos dos GP, en Malasia y Barcelona (que sustituía a Valencia), no pudo revalidar su corona de campeón, que fue para Martín.

Buriram es un trazado que se le da bien a Bagnaia. En su debut en MotoGP, en la temporada 2019, el turinés finalizó undécimo en este Gran Premio como piloto del Pramac. En 2020 y 2021 no hubo GP en Tailandia por los estragos de la pandemia y en su regreso al Mundial en 2022 Pecco ya subía al podio, tercero tras Oliveira y Miller. En 2023, el de su segunda corona, fue segundo y tras ganar en 2024, fue tercero en 2025. Además, en sus siete temporadas en MotoGP, Pecco solo ha abandonado en la carrera inaugural en dos ocasiones, 2019 y 2022, ambas en el Gran Premio de Qatar.

Problemas en la practice

Pese al resultado satisfactorio en los test, el inicio de campeonato no ha sido tan plácido para el italiano que tuvo problemas en la practice que se desarrolló con unas complicadas condiciones climatológicas, con frío, viento y algo de lluvia. El de Ducati reconoció su error, afirmando que "tenía demasiada prisa" y que no acertaron con el cambio de configuración que decidieron para esa tanda. Aún así, antes de ese cambio, las sensaciones fueron buenas.