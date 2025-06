Bagnaia empieza a dar por perdida la temporada

La inquietud de Bagnaia incrementa con el paso de cada Gran Premio de esta temporada. La primera esperanza para mejorar su rendimiento era la llegada del campeonato a los trazados europeos, pero las sensaciones no se consolidaron. Las malas sensaciones se incrementaron especialmente en el fin de semana de Le Mans, donde el italiano abandonó el circuito sin conseguir ningún punto. Aquel Gran Premio resultó un punto de inflexión para Ducati y para el '63'.

Dadas las malas sensaciones con la Desmosedici GP25, la fábrica italiana se centró en mejorar las sensaciones del bicampeón de MotoGP. La esperanza se recuperó con el cambio en los discos de freno en el Gran Premio de Aragón. La última modificación le dio el empujón a Bagnaia para regresar al podio y plantar cara a su compañero de equipo. Además, la evolución llegó antes de dos Grandes Premios, donde 'Pecco' había reinado los tres últimos años.

La decepción de Italia

En Mugello, Bagnaia no pudo utilizar la mejora que había encontrado en Aragón, pues las características del circuito no eran aptas para esos discos de freno. El italiano salió dispuesto en todas las sesiones del fin de semana en casa a mejorar sus sensaciones, pero no alcanzó el triunfo ante la afición italiana. El límite de Bagnaia llegó en la clasificación, donde no llegó más allá de la segunda posición. La 'sprint race' si la coronó como tercer clasificado, pero la decepción llegó el domingo cuando quedó fuera del podio.

El Gran Premio de Italia significaba más que una carrera en casa para el italiano. Mugello y Assen suponen dos carreras claves para Bagnaia, tal y como expresó el pasado jueves: "Si aquí (Mugello) o en Assen no me encuentro bien, será un problema". La primera oportunidad de 'Pecco' para mejorar no fue la esperada, pero el 63 aún opta a un segundo intento.

Nueva oportunidad en Assen

Bagnaia regresa a uno de sus trazados más destacados de los últimos años. Al igual que lo hizo en Mugello, 'Pecco' se proclamó como ganador de las tres últimas ediciones en el TT de Assen. Mientras que el italiano se ha hecho con la victoria de manera consecutiva desde 2022, al contrario, Márquez no se sube a lo más alto del podio desde 2018. Entre las victorias de ambos pilotos del Ducati Lenovo Team, los únicos pilotos que también han conseguido ganar han estado Maverick Viñales (2019, Yamaha) y Fabio Quartararo (2021, Yamaha).

A 110 puntos de Márquez

El italiano podría pasar de la rabia de Mugello a la esperanza de Assen, aunque tras los nueve Grandes Premios completados se encuentra a 110 puntos de Marc Márquez. La distancia en la clasificación general del campeonato empieza a complicarse aún con 12 citas por delante.

El Gran Premio de los Países Bajos empezará el viernes con los primeros entrenamientos libres en el circuito considerado como la catedral del motociclismo. Un trazado en el que al igual que Mugello, siempre se presentan carreras ajustadas.