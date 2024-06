Bagnaia machaca, por segundo día, a todo el pelotón de MotoGP en Assen

Pues sí, es el rey de Assen. El italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo de MotoGP, ha ganado, hoy, ante 108.000 fans entregados a su precioso y limpio estilo, su quinta carrera consecutiva en un Mundial, que sigue teniendo como líder, ahora ya con tan solo 10 puntos de ventaja, al madrileño Jorge Martín (Ducati), actual subcampeón, que debió conformarse, de nuevo, con la segunda posición. Parece, sí, que solo hay campeonato para ellos dos, que han reproducido hoy el mini duelo de ayer en tierras 'oranges' donde, curiosamente, no llovió, por vez primera, en la última década.

La carrera volvió a ser comandada, liderada, dominada, de forma insultante, contundente, precisa y preciosa por un Bagnaia arrollador, que se escapó al apagarse el semáforo rojo y cruzó la meta con más de tres segundos (ayer lo hizo con casi dos) sobre Martín. Ambos rodaron (casi) en solitario. Bagnaia dominando, dueño y señor de su pista favorita, la que lleva tatuada en su antebrazo derecho y Martín, pausado, repetitivo, seguro, firme, en la segunda plaza, sin posibilidad de atrapar a su jefe y con la tranquilidad que le daban los más de seis segundos que les llevaba al peligroso grupito que peleaba por el tercera 'cajón' del podio.

"He dado todo lo que tenía. No tenía más. Y, la verdad, este segundo puesto me hace feliz, estaba claro que atrapar a 'Pecco' o intentar clavar sus cronos en este circuito es imposible, así que he logrado lo máximo que podía y me voy a Alemania con la sensación de que, en un fin de semana muy irregular, sin haber conseguido redondear los ensayos y la puesta a punto de mi moto, acabar segundo y mantener el liderato del Mundial está muy bien", comentó 'Martinator', con media sonrisa, pero muy feliz y orgulloso del trabajo realizado.

Bagnaia se subió a la reja de una de las curvas del circuito para saludar a sus fans, dio la vuelta de honor con la bandera italiana al viento y celebró su tercer triunfo consecutivo en Assen acompañado de su 'Desmosedici' en el podio ¡lo nunca visto! El italiano aseguró que había pasado uno de los días más felices de su vida. "Es un auténtico placer correr en este circuito y ante este público, la verdad, da gusto", comentó el italiano. "Además, no ha llovido, cosa rara en Países Bajos y hemos podido redondear la fiesta con un ambiente fantástico. Mi ritmo ha sido fabuloso y siempre me he sentido muy cómodo sobre la moto".

Por detrás, hubo una gran pelea, que, seguro, salió más en a tele que los dos líderes del gran premio, cuya trayectoria fue bastante aburrida. 'La Bestia', Enea Bastianini, llegó desde atrás para reivindicarse en una su última temporada en Ducati (los dos próximo años correrá con una KTM), y superó a Maverick Viñales (Aprilia), Marc Márquez (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).

MM93 no se rindió nunca, pese que, al parecer, tuvo muchos problemas con el neumático que le tocó en suerte. El ocho veces campeón del mundo peleó, insistió, dio la sensación que volvía a su modo 'o puerta grande o enfermeria' y, en la última vuelta, cuando 'La Bestia' ya iba directo y en solitario hacia el podio (3º), pudo superar en un despiste a Viñales, que se abrió incomprensiblemente, a tres curvas del final, para que Márquez se colase como cuchillo en mantequilla.

Clasificación del GP: 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 40 minutos 07.214 segundos; 2. Jorge Martín (Ducati), a 3.767 segundos; 3. Enea Bastianini (Ducati), a 7.073 segundos; 4. Marc Márquez (Ducati), a 7.868 segindos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 8.299 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 200 puntos; 2. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 190; 3. Marc MÁRQUEZ (España), 149; 4. Enea BASTIANINI (Italia), 136 y 5. Maverick VIÑALES (España), 117.