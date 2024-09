Bagnaia se disculpa con Álex Márquez: “Nunca quise decir que me había tirado aposta”

El Gran Premio de Aragón de MotoGP fue la clara imagen de la cara y la cruz de MotoGP. Si bien Marc Márquez representaba la felicidad en estado puro al reencontrarse con la victoria tras más de mil días sin ganar, Álex Márquez y Pecco Bagnaia vivían la cara oscura de este deporte, después de protagonizar una colisión durante las últimas vueltas de la prueba que les hizo acabar a ambos por los suelos.

Un incidente que no estuvo exento de polémica, pues Bagnaia afirmó en unas declaraciones posteriores al incidente que Álex Márquez le había colisionado a propósito. Ante estas acusaciones, el pequeño de los hermanos Márquez se vio obligado a emitir un comunicado días después, en el que declaraba que jamás provocaría un choque con otro piloto de forma deliberada, pues esto no iba con su ADN ni con el del motociclismo.

Pero como dicen, rectificar es de sabios, y Pecco Bagnaia ha querido aprovechar sus comparecencias con la prensa previas al Gran Premio de San Marino para disculparse públicamente con el piloto del Gresini, afirmando que sus declaraciones en Aragón fueron desacertadas y que fueron fruto de la furia y la tristeza que le invadieron tras firmar otro ‘cero’.

"Quiero pedirle perdón a Alex Márquez, porque cuando hice esas declaraciones estaba muy enfadado y triste por lo que había pasado", expuso el de Turín ante los micrófonos de DAZN. “Me salieron palabras duras; nunca quise decir que me había tirado a propósito. Solo quise decir que su defensa fue muy dura, como es normal cuando peleas por una tercera plaza”, añadió.

No obstante, el italiano remarcó que, pese a pedir perdón por las formas, que no fueron las correctas, sigue pensando que el causante del incidente fue el catalán, ya que podría haberlo evitado cortando gas. “No cambio mi idea sobre aquello que pasó. Sigo pensando que podía evitarse cortando gas. Pero quería pedirle perdón por las palabras”, afirmó rotundamente el tricampeón mundial.

"El daño ya está hecho"

Por su parte, el pequeño de los hermanos Márquez admitió las disculpas de Bagnaia, aunque quiso apuntar que, pese a todo, "el daño ya estaba hecho". "No ha sido fácil. Por eso lo he dicho, porque quería dejarlo claro: agradezco mucho que se haya disculpado por las palabras que dijo, o por cómo las dijo, pero lo que he dicho: el daño está hecho. Hacia mi persona, hacia el equipo, hacia mi imagen y eso no me lo quita nadie", apuntó el de Cervera.

Asimismo, el piloto de Gresini reconoció que mantuvo una conversación con Pecco hace unos días y quedó todo zanjado, aunque no entiende por qué el italiano ha esperado tanto en pedir disculpas públicamente. "Cuando he escuchado que se dio cuenta el domingo, pues me ha sorprendido, de decir, pues lo paras el lunes, más viendo lo que puse yo y ahí se acaba el tema. Pero ha querido esperar hasta el jueves, es respetable, pero el daño del lunes, martes, miércoles y llegar aquí, pues ya está", concluyó el bicampeón mundial.