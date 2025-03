Bagnaia: donde dije digo, digo Diego: "No voy a volver a la GP24"

Pecco Bagnaia ha protagonizado un complicado inicio de Mundial 2025. Desde que Marc Márquez llegó al box oficial de Ducati, el italiano no ha encontrado el rendimiento esperado y se ha visto superado incluso por Álex Márquez (Gresini) y Franco Morbidelli (VR46). Una situación que tras el último gran premio de Argentina le llevó a insinuar que podría plantearse volver a la Desmosedici del pasado año, aunque en Austin ha reculado y ha querido aclararlo.

Tras acabar cuarto en Termas, Bagnaia dijo que “probablemente, vuelva a la GP24 completa del año pasado en el siguiente gran premio”. Exactamente la moto que llevan esta temporada los dos pilotos que le precedieron en la carrera, Álex Márquez y Franco Morbidelli.

Sin embago, en el paddock del Circuito de las Américas el piloto turinés ha cambiado su discurso y ha atribuído la confusión que generaron sus palabras a la traducción en inglés: "Es un concepto que no me salió bien al explicarlo en inglés. No quería decir esto, sino que quería volver a mi feeling del año pasado que tenía con la GP24".

"En Argentina mejoramos pero aún me faltaba algo. Ellos dos (los Márquez) lo hacen mejor donde yo estoy perdiendo, en entrada en curva, y me será difícil llegar a ellos mientras no lo mejore", ha analizado Pecco.

Después de ser dos veces subcampeón y dos veces campeón en las últimas cuatro temporadas, Bagnaia está desconcertado ante sus resultados en los dos primeros grandes premios, Tailandia y Argentina, aunque también sabe que a partir de la carrera de Austin vendrán circuitos más propicios, como Qatar.

"Yo estoy haciendo lo máximo y por ahora esto es lo máximo. No veo lo negativo en tres terceros y un cuarto considerando que no me encontraba tan bien con mis sensaciones. Yo lo quiero ver en positivo y ya vendrán condiciones y circuitos mejores para mi, eso me deja tranquilo. Sé que tenemos que mejorar, donde hay que hacer un trabajo mejor para estar delante. Solo necesito mi feeling en entrada en curva".

"Yo he mejorado mucho en Argentina, pero en la carrera domingo no encontré al 100% el feeling y me costó más. Seguimos trabajando y este es uno de mis mejores inicios de temporada y eso me hace estar tranquilo, el feeling el año pasado era peor, así que vamos creciendo. Sé que volveremos y que llegarán circuitos mejores".