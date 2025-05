Bagnaia, desolado: "Hemos tocado fondo"

La constancia de Bagnaia había sido uno de los puntos claves para mantenerse en la pelea por el campeonato. El italiano no consiguió sentirse cómodo con la moto durante la pretemporada y las malas sensaciones se han prolongado en el inicio de año. La situación no parecía tan negativa para 'Pecco' hasta que en Le Mans se cayó en ambas carreras.

Mala experiencia en Le Mans

Bagnaia abandonó el trazado francés sin sumar ningún punto en la clasificación, dado que se fue al suelo en ambas carreras del fin de semana. La carrera dominical fue especialmente compleja por las condiciones meteorológicas. A pesar de que 'Pecco' tomó la decisión correcta, su carrera se desvaneció en la primera vuelta.

"Empecé con los neumáticos de mojado porque creí que era la mejor opción viendo las previsiones de lluvia. Creí que era la estrategia correcta, pero no salió bien" explicó a MotoGP al finalizar la jornada del domingo. Bagnaia cayó en la curva 3, dado que Bastianini cometió un error en la curva y con él se llevó al piloto de Ducati: "He entrado en la curva con cuidado, pero Enea iba con neumáticos secos. Ha frenado con normalidad y hemos acabado chocando" comentó el italiano.

Las consecuencias de la caída

'Pecco' intentó reincorporarse, pero las condiciones de la moto no le permitieron continuar en carrera. "Cuando me he incorporado seguía confiando en acabar en Top5, pero la moto tenía muchos daños. He necesitado parar en boxes para cambiar la moto".

La parada en pitlane le costó a Bagnaia ser doblado por sus rivales que se mantuvieron en la pista. El '63' intentó coger algunos puntos para el campeonato, pero acabó 16º. "Hemos tenido muchos problemas hoy, no funcionaba nada y durante el fin de semana tampoco" añadió.

Bagnaia toca fondo

Bagnaia necesita encontrar soluciones, pero reconoció que no lo podía hacer por él mismo: "Es algo que tendrá que contarme el equipo, tendrán que darme algo más. Sé que lo están dando todo para ayudarme, pero después de seis carreras no estamos encontrando las sensaciones. No puedo hacer vueltas rápidas sin caer".

"Hoy hemos tocado fondo, entonces mejorar la situación en la que estamos es fácil. Necesitamos encontrar una solución lo antes posible" concluyó decepcionado. Tras el GP de Francia, Marc Márquez recuperó el liderato y cuenta con la mayor ventaja de toda la temporada. Álex Márquez se mantiene como segundo clasificado a 22 puntos, mientras que Bagnaia está 51 puntos por debajo.