Bagnaia, desilusionado: "Nos cuesta encontrar una solución que probablemente no llegará"

La mala suerte sigue persiguiendo a Pecco Bagnaia, quién vivió una pesadilla en la clasificación y la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania. Las sensaciones de la temporada no cumplen con las expectativas del italiano, pero con la lluvia el fin de semana se complicó para el bicampeón de la categoría reina. Bagnaia no pudo ir más allá de la undécima posición en la clasificación del sábado.

La lluvia limita a Bagnaia

La retrasada posición en la parrilla arrastró que las dos carreras fueran especialmente complicadas para Bagnaia. En la breve carrera del sábado, las capacidades de 'Pecco' se vieron muy limitadas y no pudo avanzar ninguna posición dadas las condiciones de la pista. El italiano acabó la carrera siendo duodécimo y se abandonó la pista sin conseguir ningún punto, mientras que Marc Márquez se alzó con una nueva victoria.

"Estoy muy decepcionado y desilusionado. No recuerdo haber sido nunca tan lento en mojado. Los problemas sin evidentes y claros, no tenemos agarre. Nos cuesta encontrar una solución... que probablemente no llegará. He alucinado con lo que ha pasado. Voy muy lento y sin sensaciones y en agua esto se amplifica. Llevo así todo el año" comentó Bagnaia el sábado en unas declaraciones recogidas por 'Marca'.

La preocupación de Ducati

El pensamiento en el box de Ducati no se reflejaba más positivo que el del piloto italiano. "La situación de Pecco nos preocupa un poco. Intentaremos entender qué hacer para mañana" confesó el sábado Claudio Domenicali, CEO de Ducati. "Si tuviera la solución, ya le habría dado un consejo. El tema no es sencillo, le hemos traído un chasis para darle sensaciones diferentes, cambiar los elementos. Cuando se habla de sensaciones no se es claro, no se puede medir todo. Solo se pueden hacer cambios para que él vuelva a arrancar" añadió.

La tercera posición

La suerte del italiano mejoró en la carrera dominical, donde no llovió y consiguió hacerse con la tercera posición del podio. Bagnaia se mostró satisfecho con la tercera posición, pero el resultado no le acercó a la pelea en la clasificación general del campeonato. "Trabajamos bien el viernes y sabía que el potencial para luchar por el podio estaba ahí. Solo tenía que salir bien y hacerlo todo bien en las primeras vueltas, y lo he conseguido, así que estoy contento por eso. Y por lo demás, hoy era bastante difícil" las palabras del italiano se recogieron en 'Motorsport.com'.

"Lo positivo hoy es que estamos ahí otra vez. Y solo tenemos que seguir haciendo este trabajo, porque pienso que, en el futuro, volveré" dijo satisfecho el italiano tras cumplir con el ecuador de la temporada. Este fin de semana, Bagnaia volverá a tener una nueva oportunidad en el Gran Premio de la República Checa.