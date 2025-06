Bagnaia, desconfiado: "No estoy en la condición para pensar en luchar contra Marc"

El bicampeón de MotoGP volvió a reencontrarse con mejores sensaciones en la carrera dominical de Aragón, tras hacer algunas modificaciones en los discos de freno de la Ducati. Bagnaia no da por resueltos sus problemas de la temporada y se presenta en Mugello como el héroe local. 'Pecco' ha sido el ganador de las tres últimas ediciones en el circuito de la Toscana. El italiano se encuentra a 93 puntos de Márquez en la clasificación general y su compañero de equipo sigue siendo su rival a batir.

Los discos de freno

Bagnaia descubrió en Aragón un punto clave que le dio la oportunidad de mejorar su rendimiento para regresar al podio: "Este año lo que me falta es frenar fuerte y entrar en curva, con estos frenos (355 mm) la sensación era como tener los de 340 mm del año pasado. Esta temporada, no sé por qué con los de 340 mm no puedo frenar fuerte, porque freno lo más fuerte que puedo, pero la moto no se para. Así que cuando puse los de 355 mm fue como tener frenos normales" comentó el piloto italiano en DAZN.

Aunque 'Pecco' tenga la solución entre sus manos, esta no podrá ser usada en el trazado italiano: "En este circuito es más difícil usar los frenos de 355 mm, porque los discos no llegan a la temperatura más alta a la que tienen que llegar para su funcionamiento. Usaremos el estándar, el de 340 mm, con masa baja, y cruzaremos los dedos para que no tengamos los problemas del pasado" añadió el italiano.

El punto de inflexión

"El campeonato de momento no lo miro tanto, porque no estoy en la condición para pensar en luchar contra Marc. Él lo está haciendo mucho mejor. Normalmente, es de esperar que Marc se muestre como el más fuerte, así que trataremos de mantener su ritmo y de estar en posición, como mínimo, de lucha por la victoria. Si aquí (Mugello) o en Assen no me encuentro bien, será un problema. Porque aquí siempre he ido súper rápido con todo lo que he llevado. Y si este año no me encuentro bien, puede ser un problema a solucionar sí o sí".

Durante la rueda de prensa, el italiano recordó que el fin de semana en Alcañiz había sido complicado a pesar de acabar con buen sabor de boca: "Tenemos que ser conscientes de que en Aragón el fin de semana fue complicado hasta la carrera. Y acabé en el mismo lugar que al principio de la temporada, tercero pero cerca de ellos. Marc estaba allí jugando, y yo estaba luchando con Alex. Marc finalizó delante de mí. Considero que fue un buen punto de reinicio, pero tenemos que dar otro paso adelante aquí" comentó en la rueda de prensa.

La dificultad de las sprint

"Es importante mostrarse competitivo en las carreras cortas, y a mí me está costando. Estoy tratando de adaptarme a la situación, pero en dos temporadas apenas he ganado cuatro en 2023 y siete el año pasado. Es verdad que las sprints son importantes y estoy tratando de mejorar, pero también es difícil adaptarse rápidamente a esta situación, porque es una forma distinta de afrontar las carreras, y por alguna razón me está costando" concluyó el italiano.

'Pecco' empezó durante el FP1 con buen pie, incluso llegó a conseguir la primera posición. Al final de la jornada, las malas sensaciones empezaron a llegar para el '63', quién acabó noveno en los primeros entrenamientos libres en Mugello.