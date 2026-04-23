Bagnaia, desconcertado con Ducati: "Este año Marc, Álex y yo estamos en el mismo barco"

Pecco Bagnaia afronta un gran premio clave para Ducati y también sus intereses. El italiano confía en dar un paso adelante con la GP26, aunque reconoce que se siente desconcertado con los resultados del domingo. “La moto se comporta de una manera inesperada en carrera”, advierte.

En Austin Pecco brilló en el sprint del sábado y a punto estuvo de lograr la victoria, pero al día siguiente todo cambió y la degradación le dejó nuevamente lejos de su objetivo en la carrera principal y también de los puestos de honor en el campeonato, donde ocupa una dictreta novena plaza con 25 puntos después tres rondas.

"Este fin de semana tiene buena pinta, como siempre en Jerez, es buen circuito”, dice Bagnaia, que ganó aquí en 2024. Mantiene el optimismo, aunque avisa: “Ducati ha trabajado mucho en la moto para adaptarla mejor a los estilos de pilotaje y ver si podemos dar un paso adelante en este circuito. Lo que queda claro a partir de los datos es que la moto se comporta de forma inesperada. La pérdida de agarre en el tren trasero es bastante grande durante la carrera del domingo”, explica.

“Es extraño, desde el viernes, das muchas vueltas con neumáticos usados y puedes mantener un ritmo muy constante. Y luego, en carrera, tras ocho vueltas, se destroza el neumático trasero. Es algo que tenemos que entender”, admite.

Respecto a la diferencia con la GP25, Pecco señala que "la parte delantera de la moto actual está más pegada al suelo; el año pasado era más blanda. No no tenías agarre en ningún sitio, no sabías si podías apretar mucho o no. Está claro que el ADN de la moto de los dos últimos años no es el ideal para mí, pero en este 2026 puedo intentar adaptarme un poco mejor. Para mí el único problema ahora es la carrera del domingo”, insiste.

"Siempre empiezo pensando que es posible hacer una buena carrera y luego descubro lo que hay tras dos curvas. Siempre intento dar el máximo. En el pasado, el domingo era mi mejor día, y ahora puedo ser más competitivo los sábados, con el depósito de combustible más pequeño. Ahora, con el grande me cuesta y cuesta entenderlo. Pero es lo que hay", apunta el compañero de Márquez.

"El año pasado me costaba bastante y Marc estaba en racha. Así que él estaba muy contento con la moto. Este año no parece que sea así, por lo que nuestros comentarios son más similares, también a los de Alex Márquez, que el año pasado estuvo muy fuerte y este año lo está pasando bastante mal. Ahora mismo estamos más o menos todos en el mismo barco, trabajando juntos para mejorar", ha zanjado Bagnaia.