Bagnaia es declarado apto por los médicos, aunque tiene algunas molestias

El piloto italiano sufrió una dura caída en el GP de Catalunya que se saldó sin fracturas "Hemos hecho un intenso y muy fuerte trabajo de recuperación para estar aquí, dijo el de Ducati

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) ha conseguido el "apto" de la Comisión Médica de los grandes premios para disputar el de San Marino de MotoGP, aunque reconoció que tiene todavía algunas molestias físicas tras el accidente sufrido la semana pasada en Barcelona.

"Estamos bastante bien, pues hemos hecho un intenso y muy fuerte trabajo de recuperación para estar aquí, y me gustaría agradecer el trabajo realizado a todo el mundo que me ha ayudado, pues ha sido muy difícil", dijo Bagnaia.

"Creo que soy muy afortunado desde todos los puntos de vista porque estoy rodeado de personas fantásticas que han hecho un trabajo increíble y me siento bastante bien. También agradezco el trabajo a Alpinestars -fabricante de su mono de cuero-, pues con su tecnología y profesionalidad me han salvado de una situación bastante complicada y ahora tenemos que probar cómo estamos", señaló el líder del mundial y vigente campeón.

Bagnaia recordó sobre su accidente que "seguramente hacía mucho tiempo que no se veía un 'highside' (vuelo por los aires catapultado por la moto) como ese con una Ducati".

"Después del vuelo, tuve mucha suerte porque todos estuvieron muy bravos a la hora de esquivarme y también por el hecho de que faltaban cinco pilotos que habían caído en la primera curva, y aunque luego pasó lo que pasó, creo que estuve muy afortunado", dijo.

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) se encontró a Bagnaia delante de su moto y no puede evitar pasarle por encima de las piernas. El italiano quedó tendido en mitad de la pista y obligó a mostrar bandera roja para atenderle.

El campeón del mundo de MotoGP de 2022 explicó sobre el accidente en una entrevista con SKY que mientras estaba en el aire sólo sintió "que explotaba el 'airbag'".

"El vuelo duró bastante y cuando estaba en el suelo veía todas las motos que pasaban y sólo pensaba en que pudieran esquivarme, y me consta que Binder intentó hacer todo lo posible pero no pudo y afortunadamente me pasó en el mejor punto -las piernas- en el que me podía pasar", describió.

Ya pensando en el porqué del accidente, "Pecco" Bagnaia indicó que no existió un problema mecánico, electrónico o de pilotaje, por lo que pudo deberse a la presión o temperatura de los neumáticos, pero aclaró: "No hemos analizado todavía ese aspecto, pues es Michelin quien analiza esa situación con respecto a los neumáticos y lo está haciendo todavía, es complicado poder dar una respuesta válida".

"Será un fin de semana muy especial en el que habrá que apretar los dientes, pero también es cierto que no estoy al ciento por ciento, aunque probaremos, pues ya me tocó llegar con la fractura de tibia y el año pasado con problemas en la espalda en Portimao y Jerez, así que veremos...". manifestó Bagnaia. E