Bagnaia, decepcionado: "Mi problema es haber tirado a la basura una temporada"

El test tras el Gran Premio de San Marino devolvió las buenas sensaciones para 'Pecco' Bagnaia, pero el fin de semana en Motegi sigue lleno de dudas para el italiano. La última carrera en el trazado de casa volvió a resultar caótico para Bagnaia. El bicampeón de la categoría reina cerró el fin de semana sin puntos tras la caída en la carrera dominical.

La única esperanza de Bagnaia

Siguiendo la tendencia de la temporada, el Gran Premio de Japón sigue siendo una incógnita para el piloto del Ducati Lenovo Team. "Llego a un circuito y siempre tengo la duda de saber si funcionará o no. En el test, probamos una dirección distinta, y tengo la esperanza de que aquello funcione. Si tengo los mismos problemas que he tenido hasta ahora, este circuito será un drama. Si lo de Misano va bien, pues iremos mejor" las palabras del piloto italiano fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

El título de Márquez

En Ducati este fin de semana pueden volver a producirse sensaciones opuestas. Marc Márquez se enfrenta al GP de Japón con la primera oportunidad de cerrar el título si consigue tres puntos más sobre su hermano. A pesar de la situación, 'Pecco' negó sentir incomodidad por los resultados de su compañero de equipo. Dada la situación, el '63' lamentó no haberse metido en la pelea por el título.

"Mi problema es solo haber tirado a la basura una temporada, pero no hay mucho que haya podido hacer al respecto. La situación era difícil desde el principio, nunca conseguimos encontrar una solución, por lo que era inevitable que acabara así. Yo nunca he tenido dudas, soy completamente consciente de mis capacidades" aclaró el italiano.

"Marc no ha tenido rival este año, porque él ha sido el único competitivo en todo momento. Nadie le ha planteado batalla. Nunca es fácil, pero creo que él no ha dado su 100 por 100. Me gustaría estar en mi mejor estado de forma de nuevo, para poder pelear".

La presencia de Stoner

Bagnaia remarcó en Motegi la importancia que tuvieron Casey Stoner y Manuel Poggiali en el último test. "Creo que fue genial, porque se le dio a los técnicos y a los ingenieros otro punto de vista. Estaba viendo claramente lo que hacía mi moto. Casey es muy sensible en todos los aspectos y sinceramente lo que decía en el garaje era lo que hacía mi moto, y Manuel Poggiali también, así que creo que es súper útil si quieres escucharlos" concluyó.