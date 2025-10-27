Bagnaia, crítico contra el documental del 'Sepang Clash' entre Rossi y Márquez: "La idea no ha sido brillante"

El pasado fin de semana se cumplieron 10 años de uno de los incidentes más polémicos de la historia de MotoGP. El 25 de octubre de 2024, la pista malasia de Sepang fue testigo de como Marc Márquez y Valentino Rossi se enzarzaban en una de las batallas más mediáticas, que terminó con ambos retirándose la palabra por el resto de sus días. O al menos, hasta día de hoy.

Con motivo de este décimo aniversario, el mismo campeonato se encargó de producir un documental de 26 minutos que estrenó coincidiendo precisamente con el Gran Premio de Malasia de 2025. En él, se repasa el momento en el que estalló una de las rivalidades más destacadas de la historia del motociclismo, y se muestran algunas imágenes inéditas más sobre aquel momento, además de recogerse nuevos testimonios que abordaron cómo vivieron aquel momento, entre ellos el expiloto Andrea Dovizioso, quien iba tras ambos tras el polémico toque.

Esto generó cierta polémica en redes sociales, puesto que muchos seguidores del mundo de las dos ruedas no vieron con buenos ojos que la propia organización del campeonato siguiese echando leña al fuego. Y no solo ellos guardan una opinión negativa. Incluso algunos pilotos de la parrilla de MotoGP han mostrado reacios a esta producción, uno de ellos Pecco Bagnaia.

El piloto italiano ha desempeñado gran parte de su trayectoria bajo el paraguas de la academia de Rossi, por lo que guarda una gran amistad con el nueve veces campeón. Por otro lado, este año comparte equipo con la otra parte del conflicto: Marc Márquez. Y pese a que dentro de un box es complicado mantener una relación de amistad con tu rival, podría decirse que la relación entre el '93' y el '63' es bastante buena.

Una representación "un poco distorsionada"

Preguntado sobre el asunto, 'Pecco' se mostró muy contundente. "En muchos aspectos, los pilotos tienen una sensibilidad que quienes toman ciertas decisiones no tienen. La idea de sacar un documental sobre el ‘Sepang Clash’ no ha sido brillante", comenzaba diciendo el turinés, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El bicampeón de MotoGP encuentra de mal gusto haber lanzado este documental el mísmo día que también se cumplían 14 años de la muerte de Marco Simoncelli en ese mismo trazado. "Además, creo que algunos roles se han mostrado de una forma un poco distorsionada. No quiero entrar en este tema, pero el haberlo lanzarlo el día del aniversario del fallecimiento de Simoncelli, también ha sido un poco particular", expresó al acabar la carrera de Sepang.

Pero eso no es todo. Bagnaia también sale en el documental, justo en la parte en la que apareecen las reacciones del box de 'Vale'. Un Bagnaia adolescente reacciona aplaudiendo a la caída del '93' con el contacto de Valentino. Al parecer, el campeonato le propuso dar su propia visión años después. "Me lo preguntaron a principios de año y respondí que no valía la pena hablar de ello. Metieron a Dovizioso, quien dijo que no recordaba nada", sentenció el dos veces campeón.