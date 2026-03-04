Bagnaia, sobre el conflicto Márquez-Rossi: "Cargué con lo de 2015 pero no es justo porque soy un piloto diferente y estoy haciendo mi trabajo"

La rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi marcó una época en el Mundial de MotoGP y parece un capítulo lejos de acabar, pese a que han pasado más de diez años desde el incidente de 2015 que dinamitó su relación. Ambos han dejado claro en varias ocasiones que no existe reconciliación posible y aunque

El conflicto no solo alcanzó a los dos pilotos sino que dividió inevitablemente al paddock entre 'rosistas' y 'marquistas'. El propio Pecco Bagnaia, compañero de Márquez en Ducati, sintió que esa tensión le alcanzó cuando el #93 se convirtió en su compañero de equipo. "Sin duda, cargué con lo de 2015. Pero no es justo porque, en definitiva, soy un piloto diferente y estoy haciendo mi trabajo", explicó el piloto italiano en el conocido podcast 'The BSMT (Basement)' de Gianluca Gazzoli.

Valentino Rossi y Marc Márquez, antes del incidente en el GP de Malasia de 2025 / EFE

"Quizás Márquez sintió esto porque soy piloto de la VR46 Academy. Él fue quien discutió y discutió con Vale. ¿Se resolverá alguna vez este asunto? No creo que sea necesario al final. Así son las cosas, así fueron", zanjó el turinés, quien mantiene una buena relación personal con Valentino Rossi.

Buena relación

Bagnaia abordó también cómo vivió el curso pasado, con la llegada de Marc al box oficial de Ducati. Mientras el italiano sufría en cada carrera, Márquez vivía su particular resurgir y se coronaba campeón Mundial, una situación de la que Pecco sacó una experiencia positiva. "Creo que fue una motivación. Marc y Valentino están entre los mejores pilotos de la historia. Solo se puede aprender de alguien así. Ha pasado por años difíciles y ha vuelto a la carga", afirmó Bagnaia. "Cuando me dijeron que sería mi compañero de equipo, dije que me parecía bien. Márquez es una persona inteligente", continuó, asegurando que la relación fue buena desde el inicio, "hablábamos a menudo e incluso recibí algunos consejos de él".

Pecco Bagnaia, en Tailandia / AFP7 vía Europa Press

Lo cierto es que Bagnaia no consiguió dar con la tecla de la Desmosedici GP25 y pronto de dio cuenta de que "la moto no funcionaba como debía". "Cometí un error al pensar que estaba en mi mejor momento con la GP24, asumiendo que sería igual. En cambio, la moto había cambiado, pero intenté hacerla similar a la versión anterior, sin éxito", reconoció en la charla con Gazzoli, en la que aseguró que tras esa experiencia ha aprendido a ser "más cuidadoso y a explicar mejor los problemas”.

El piloto de Turín relató como durante el curso pasado Ducati le apoyó en todo y cumplió sus peticiones, "incluso las más absurdas" y destacó el trabajo de sus mecánicos quienes "merecen una estatua por todas las veces que montaron y desmontaron la moto".

De esta manera el transalpino descartó tensiones internas y teorías sobre un posible boicot a su trabajo en el equipo. "Oír hablar de un boicot en mi contra no fue fácil. Aunque sean puras invenciones, el equipo está formado por gente que puede tomarse esta situación mal", dijo.