Bagnaia, compañero de Marc Márquez: "Intentaré no repetir los errores del año pasado"

El Mundial 2026 de MotoGP arranca este fin de semana en el GP de Tailandia después de dos sesiones de test oficiales que dejaron ya entrever dónde se encuentran los equipos de cara a este inicio de curso.

Entre los que afrontan el debut del curso con buenas sensaciones se encuentra el italiano Pecco Baganaia que se mostró satisfecho con el resultados de los test. Tras una temporada 2025 gris en la que no acompañaron los resultados, el italiano considera que ha logrado dar "un gran paso adelante con respecto al año pasado y era muy importante porque aquí era una buena prueba", para ver cómo se adaptaría "a la nueva moto".

El de Turín afirmó estar "más contento por cómo fue el test aquí (en Buriram), que por cómo fue en Malasia". "Este era la prueba de fuego", apuntó.

Diferencias adecuadas

"Las diferencias con respecto a la moto del año pasado son muy pocas, pero son las adecuadas, por que me permiten conducir con un poco más de comodidad, que es lo que buscábamos, pero es difícil ver el verdadero potencial de todos en las pruebas, aunque creo que hemos hecho un buen trabajo", explicó el compañero de Marc Márquez en la primera rueda de prensa de la temporada.

"Sin duda el potencial está ahí y habrá que aprovecharlo", comentó Bagnaia. El italiano fue tercero el año pasado en Tailandia, pero remarcó que "lo importante es cómo se hace tercero, segundo o primero, no sólo el resultado que se consigue", recordando que "el año pasado los resultados al principio de la temporada fueron buenos y muy constantes, pero nunca me sentí cómodo".

Para Pecco, lo sucedido el curso pasado, en el que quedó fuera del Top-3, "fue una buena lección para mí. Hay veces que te puedes adaptar a cosas; otras, no. Intentaré no repetir los errores de entonces".