Bagnaia tras el caos en Hungría: "Estoy contento de decir que he terminado noveno"

'Pecco' Bagnaia volvió a vivir uno de los peores fines de semana en la categoría reina. Las sensaciones para el piloto italiano en Balaton Park no llegaron hasta la carrera dominical. El bicampeón de MotoGP tuvo problemas a lo largo del fin de semana e incluso se quedó fuera de la Q2 por primera vez en lo que va de temporada. A pesar de que en la carrera al sprint no consiguió puntos, Bagnaia recuperó el fin de semana a último momento con una novena posición en el domingo de carreras.

La gran salida del domingo permitió que Bagnaia pudiera escalar posiciones, incluso superando sus propias expectativas, tal y como explicó a 'DAZN'. Al buen inicio de carrera se le añadió otro factor positivo para 'Pecco'. Aparentemente, en el box de Ducati encontraron cambios que podrían impulsar de nuevo a Bagnaia a la cabeza de la parrilla.

Satisfacción en Balaton Park

"Ayer hicimos un cambio grande en la moto que nos ha supuesto una buena ayuda. Me encontraba mejor y podía frenar fuerte. Me he equivocado dos veces frenando, pero cuando cambias tanto, hay reacciones que no te esperas. Pero es algo que sabía que podía ocurrir. Ayer dije que un buen resultado era séptimo y antes de la Long Lap estaba ahí" las palabras del piloto italiano fueron recogidas por 'Mundodeportivo'.

Vuelve la confianza

"Soy positivo, estoy contento. Sabía que podía hacer cosas mejores que el resto de temporada. He podido frenar mejor en ángulo y esto me ayuda bastante. Lo importante era coger confianza, lo hemos hecho y estoy contento" aclaró Bagnaia al acabar el Gran Premio de Hungría.

La decimoquinta ronda de la temporada se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 'Pecco' se mostró positivo al regresar a este trazado, dado que las sensaciones en Montmeló siempre se han mostrado positivas.

Concentrado para Montmeló

"Estoy muy contento de ir a Barcelona. Es un circuito que en los últimos años se me ha dado muy bien. Pienso que con estos ajustes que hemos hecho será mejor. Es extraño, pero estoy contento de decir que he terminado noveno. Sabía que no iba a ser fácil, pero acabar con estas sensaciones tras un fin de semana tan complicado, con un warm-up donde todo ha salido mal, salir a la carrera con una moto diferente... ha sido positivo, la verdad" concluyó el piloto de Ducati.

Bagnaia se mostró positivo aunque el título de la temporada ya se le ha escapado. Al finalizar el Gran Premio de Hungría, Márquez cuenta con 227 puntos de ventaja sobre su compañero de box.