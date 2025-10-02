MotoGP
Bagnaia apunta a Álex Márquez: "La lucha será intensa"
El piloto italiano de Ducati quiere arrebatar la segunda posición en la clasificación al de Cervera tras su brillante fin de semana en Motegi
EFE
El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha dicho estar "confiado" ante la cita del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika, aunque ha afirmado que este escenario "nunca ha sido demasiado fácil" para él.
"Voy a tratar de adaptarme; he estado hablando con el equipo y hemos decidido no tocar nada en la moto hasta el sábado, respecto de la moto de Japón porque, sencillamente, necesito adaptarme a la situación", ha comentado en una nota de prensa de su equipo. "Hace dos años salí decimotercero y luché mucho con Morbidelli y Bezzecchi para acabar en el podio, y es un circuito en el que se disfruta muchísimo. Sólo hay que ir entendiendo las condiciones para ver si podemos ser competitivos desde el principio", ha explicado Bagnaia.
"Sé de mi potencial y, en el momento en el que consiga lo que estoy pidiendo, volveré a estar en disposición de pelear por las primeras posiciones", ha apuntado el piloto italiano de su rendimiento, al tiempo que ha afirmado que siempre se ha mantenido "centrado en ese objetivo", sabiendo que "no estaba pilotando de la manera en la que estaba acostumbrado" y que "ese era un grandísimo límite".
"A partir de los test de Misano, que probé otros elementos, volví a ser capaz de pilotar a mi estilo, a mi manera, y fue fantástico hacer este fin de semana tan bueno en Motegi", ha reconocido.
De sus opciones al subcampeonato, ha comentado que iba a intentar "conseguir los mejores resultados posibles y finalizar lo más adelante posible". "La segunda posición es el máximo objetivo de esta temporada, así que trataré de dar el máximo", ha puesto de relieve.
Su rival es Álex Márquez, de quien dice que "ha hecho un trabajo fantástico esta temporada". "Quizá en los últimos grandes premios le ha costado un poco más, pero la lucha será intensa y los 66 puntos que me separan de él son muchos, pero trataremos de dar el máximo", ha concluido.
