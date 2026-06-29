El aviso de Álex Márquez a Di Giannantonio tras su maniobra sobre Marc: "Cuando tiras el boomerang, siempre vuelve"

Uno de los pilotos que más focos acaparó tras la carrera dominical en Assen (Países Bajos) fue Álex Márquez. El menor de los hermanos de Cervera terminó en quinta plaza en la que fue su primera carrera tras el grave accidente que sufrió en Montmeló (Barcelona) y que se tradujo en una lesión de vértebra C7 y un paso por quirófano para estabilizar su fractura de clavícula derecha. Todo el mérito del mundo. Y lo hizo en la misma carrera en la que su hermano Marc sufrió más de lo esperado.

"Estaba disfrutando, y a diez vueltas para el final me hubiera parado, honestamente, no podía ni con mi alma. Pero estaba ahí, estaba cómodo, y la posición siempre motiva y hace que quieras un poquito más, y todo ha ayudado a que pudiera acabar la carrera en un modo bastante bueno", decía el '73' ante la prensa presente en Assen, tal y como recoge 'Marca'.

El pasado fin de semana en Brno (República Checa), el menor de los hermanos Márquez ya se probó por primera vez sobre una MotoGP. Salió a pista el viernes, y tras no pasar el corte de la Q1 priorizó continuar con su recuperación. Y pese a la dura caída que sufrió en la Practica del viernes en Assen, que obligó a los comisarios a ondear la bandera roja, nada frenó al catalán, quien logró completar ambas carreras del fin de semana y superando con creces todas las expectativas.

Y las sensaciones fueron muy contradictorias entre sí. "Un mix (mezcla), pero más sufrimiento que disfrute. El disfrute quizá con la primera parte de carrera, luego es verdad que he sufrido mucho, y ha sido más por pundonor. Era el pundonor, el darlo todo y ya está, esa ha sido un poco la razón", expresaba.

Las sensaciones son buenas y admitió que "lo importante es que la velocidad no la he perdido". "Este fin de semana he hecho la sprint, he hecho la carrera larga, y he vuelto a coger otra vez el ritmo de carrera, que eso para mí era importante, salida, luchar, el estar ahí. Y, a partir de aquí, tendré que tener paciencia porque no será volver y en Alemania estar en el podio, sino que habrá que tener la calma y la paciencia que no tuve el viernes", expresaba.

La maniobra de 'Diggia' sobre Marc

En un circuito con cambios de dirección tan rápidos, Marc Márquez, aún recuperando su forma física tras su doble intrvención de pie y hombro derecho, se limitaba evitar las lesiones en Países Bajos. Y eso que se vio envuelto en alguna que otra batalla de alto voltaje.

Una de ellas fue con Fabio Di Giannantonio. A siete vueltas del final, ambos batallaron por la cuarta plaza y la polémica se desató cuando 'Diggia' trató de adelantar al '93' por el interior de la chicane final del circuito, la última curva antes de la meta. El piloto del Pertamina Enduro VR46 entró demasiado colado, protagonizando un toque con el nueve veces campeón, quien se tuvo que ir hacia la grava porque no había espacio.

Aquella maniobra le costó una sanción al romano, puesto que los comisarios consideraron que había cortado la chicane, por lo que tuvo que completar una 'long lap'. Nada de sanción para la maniobra que lanzó sobre Marc. El de Cervera lo tuvo claro al ser preguntado sobre si le parecía justa, asegurando que él "acata, corre y calla".

Un poco más contundente fue su hermano Álex al ser preguntado al respeto. "Nada que decir. Al final, creo que no es una maniobra de cuando faltan cinco vueltas, sino que es una maniobra de última curva", comenzaba diciendo. "Pero bueno, en las carreras cuando tiras el boomerang, tienes que estar atento, porque siempre vuelve. Tienes que estar muy atento", sentenciaba.