Se avecina tormenta en Aprilia: Martín quiere marcharse

El Mundial de MotoGP 2025 cerró este domingo su sexta cita con el Gran Premio de Francia. El campeonato apenas ha echado a andar y ya parece que hace un siglo que se disputaron los primeros test de pretemporada. En ese mes de febrero poco podía prever Jorge Martín cómo iba a ser su estreno con Aprilia.

El madrileño se fue al suelo en los primeros giros en Sepang que lo apartó de la competición. Encadenó después una segunda caída mientras entrenaba, justo antes del estreno del Mundial y aun vivió una tercera en su reaparición en Qatar que se saldó con varias costillas rotas. En resumen, un desdichado inicio que podría acabar con la vinculación entre piloto y escudería antes de lo previsto.

Según avanzó el periodista Germán García en 'Motorsport', Jorge Martín habría planteado a Aprilia la opción de romper su contrato de cara a la próxima temporada. En concreto, apunta a una cláusula que libera al piloto del segundo año en caso de no estar en los primeros puestos de la general tras el Gran Premio de Francia.

De hecho, Martín no solo no figura en la zona alta de la tabla, sino que ni siquiera ha podido puntuar por el momento. No ha tenido opciones el madrileño, ausente por lesión en todos los Grandes Premios disputados hasta el momento, a excepción del de Qatar, en el que se fue al suelo. Las sensaciones no han sido buenas en los pocos kilómetros que ha podido sumar con la RS-GP25 y Martín estaría planteándose ya nuevos horizontes.

Visita por sorpresa

Varios medios informaron que este fin de semana el piloto hizo una visita sorpresa al equipo durante el GP de Francia. A diferencia de Austin, en el que fue visible su presencia en el box, en Le Mans Martín pasó desapercibido, alejado de las cámaras. Según informa 'Motorsport' esta visita tenía el propósito de tratar la salida del piloto del equipo.

La citada publicación avanza además que Aprilia no estaría dispuesta a dejar marchar tan pronto a su piloto estrella y estarían dispuestos a utilizar los medios a su disposición para retener en sus filas al vigente campeón del mundo.

De cualquier manera, se avencina culebrón en los próximos días, mientras que Jorge Martín espera poder reincorporarse al Mundial. Tras su caída en Qatar, el madrileño se ha perdido las citas en Jerez y Le Mans y no tiene fecha de vuelta. Algunos informes apuntan a que tampoco estará presente en las próximas dos pruebas, en Silverstone y Aragón, y que podría estar listo para volver en el GP de Italia, el próximo 20 de junio, después de realizar unos test de entrenamiento.

La FIM dio luz verde hace apenas unos días a la petición de Aprilia de que los pilotos lesionados de larga duración pudieran realizar unas tandas antes de reincorporarse a la competición. La propuesta fue denegada por los equipos tras una reunión de los equipos en Argentina, pero la FIM atendió la petición, regulando dichas tandas. "Para beneficiarse de esta disposición, un piloto deberá haber perdido tres o más grandes premios consecutivos o no haber podido participar en competición durante al menos 45 días consecutivos durante la temporada", indicó la organización. Una premisa que cumple Jorge Martín, por lo que podrá beneficiarse en su regreso a los circuitos.