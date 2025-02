El austríaco Rosenthaler, sustituto de Máximo Quiles en Aspar

El austríaco Jakob Rosenthaler será el sustituto del español Máximo Quiles en el equipo Aspar de Moto3 para los dos primeros grandes premios de la temporada, Tailandia y Argentina, tras los cuales este cumplirá la edad mínima, el 19 de marzo, posterior a la carrera de Termas de Río Hondo.

Rosenthaler, de 18 años, disputará las dos primeras citas de la temporada 2025 y el pasado año finalizó entre los diez primeros en la categoría JuniorGP y subió al podio en la última carrera en Estoril (Portugal), además de contar con experiencia en el Campeonato del Mundo, después de debutar en el Gran Premio de Austria y completar el Gran Premio de San Marino como piloto invitado.

"Vamos a echar de menos a Máximo Quiles en estas dos carreras, tenemos ganas de que llegue el 19 de marzo pronto para que cumpla la edad mínima y pueda debutar en el Mundial, mientras tanto, en Tailandia y en Argentina contaremos con la ayuda de Jakob Rosenthaler", señala en la nota de prensa del equipo su propietario, Jorge Martínez 'Aspar'.

"Para él serán dos carreras sin presión, pero esperamos que aprenda cada vez que salga a pista y que lo dé todo para conseguir el mejor resultado posible", agregó 'Aspar'.

Rosenthaler explica que "recibí la llamada de Nico Terol preguntándome si quería participar en las dos primeras carreras como piloto sustituto y no pude decir otra cosa que 'Sí, ¡por supuesto!', por lo que estoy muy agradecido de esta gran oportunidad, ya que serán mis primeras carreras fuera de Europa, así que estoy deseando empezar".

Marc Márquez , que tutela la carrera de Máximo Quiles a través de su agencia de management Vertical, hablaba así de la jóven promesas del motociclismo español: "Máximo es especial porque pilota muy rápido de manera natural, pero como niño tiene esa cosa especial. Cuando le miro, me veo reflejado, me veo a mí mismo, porque parece tímido, pero no lo es", desvelaba el octacampeón.

"Cuando tienes tanto talento, hay que tener los pies en el suelo, estar muy concentrado y seguir trabajando duro. Le queda mucho camino, pero tiene todas las herramientas para conseguirlo. Max es nuestro pupilo porque creemos que tiene un gran potencial. Eso sí, el talento sin trabajo duro no sirve de nada. Está preparado para llegar a la cima de MotoGP, pero el viaje empieza aquí, empieza ahora", afirmaba Márquez sobre el jóven piloto de 17 años.