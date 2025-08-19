Austria, la pesadilla de Yamaha

La temporada para Yamaha sigue envuelta de dudas por la falta de constancia en los resultados. A pesar de la falta de sensaciones, Fabio Quartararo ha conseguido arrojar un poco de esperanza a la fábrica japonesa. El piloto francés ha conseguido en cuatro ocasiones salir desde la primera posición. Además, Quartararo consiguió subir al segundo escalón del podio en el Gran Premio de España. El piloto francés buscó ir un paso más allá en el Gran Premio de Reino Unido, pero cuando lideraba la carrera, la moto cedió y tuvo que abandonar la pista.

Quartararo sigue siendo una excepción, pues es el único piloto de la fábrica japonesa que ha conseguido asomarse a las posiciones delanteras durante esta temporada. Tras el título de 2021, Yamaha sigue inmersa en un calvario constante. El pasado fin de semana disputado en el Red Bull Ring eliminó la esperanza de los cuatro pilotos de la marca, pues el equipo estuvo a punto de irse sin puntos del trazado austríaco.

Assen 2022

Aunque el Gran Premio de Austria fue complicado para Yamaha, no fue el peor resultado de la marca. La peor actuación de Yamaha se produjo en el Gran Premio de los Países Bajos en la temporada 2022. Ese fin de semana, fue el primero en la historia de MotoGP en el que Yamaha abandonaba un circuito sin sumar ningún punto.

En aquella carrera, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli acabaron en el suelo. La suerte tampoco acompañó al equipo satélite, Darryn Binder tampoco logró acabar la carrera y Andrea Dovizioso cruzó la meta 16º, fuera de la zona de puntos.

La última victoria

Entrar en la zona de puntos se ha convertido en algunas carreras en un reto para los pilotos de Yamaha, pero los intentos por volver a vencer en la categoría reina no cesan. Desde 2022, en el Gran Premio de Alemania, la fábrica japonesa no ha vuelto a saborear el triunfo.

La última victoria fue para Fabio Quartararo y también le otorgó el liderato del campeonato tras la caída en carrera de 'Pecco' Bagnaia. Aquel año el título ya fue para Ducati y el piloto italiano, hasta entonces el dominio de la categoría reina ha caído en manos de la fábrica de Borgo Panigale.

Austria 2025

Aunque durante la primera parte de la temporada se habían presentado algunos resultados positivos, el Gran Premio de Austria volvió a trastocar el desarrollo de Yamaha. El fin de semana en el Red Bull Ring empezó a complicarse en la sesión de la tarde del viernes. De los cuatro pilotos de la marca japonesa, ninguno clasificó directamente a la Q2.

Las sensaciones no fueron a mejor en la jornada de clasificación, por primera vez en el año, Fabio Quartararo no estuvo entre los primeros doce clasificados. En la carrera al sprint del sábado, ninguno de los cuatro pilotos consiguió entrar en la zona de puntos. Al día siguiente, la carrera dominical acabó con la última esperanza de Yamaha y Quartararo fue el único piloto que consiguió un punto. Alex Rins, Jack Miller y Miguel Oliveira terminaron la carrera fuera de la zona de puntos.

La decepción de Fabio

"No es aceptable ver a cuatro Yamaha en las últimas cuatro posiciones, es ridículo. Estamos trabajando y haciendo todo lo posible para entender lo que ha pasado aquí. Personalmente, creo que han sido unos días inútiles, porque siento que me voy sin haber aprendido nada" las palabras de Quartararo fueron recogidas por 'Motorsport.com'. Este fin de semana, los pilotos deberán enfrentarse al nuevo circuito de Balaton Park, pero tal y como anunció Quartararo, las expectativas para el Gran Premio de Hungría no se presentan positivas.