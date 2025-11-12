Augusto Fernández se subirá la Yamaha en Valencia

Augusto Fernández y el equipo Yamaha Factory Racing se preparan para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que el madrileño disputará como piloto invitado mediante 'wild card'. Su objetivo es continuar recopilando datos de competición con el prototipo de motor V4 antes de que comiencen los test de pretemporada de 2026 el martes.

Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022 y ex piloto de la categoría reina (2023-2024), ya ha participado como piloto invitado con los equipos Yamaha oficiales en cuatro ocasiones este año: en Aragón, Brno, Misano y Sepang, probando el prototipo de motor V4 en las dos últimas.

El español, probador del equipo de Iwata esta temporada, está muy motivado para continuar su trabajo este fin de semana con el Yamaha Factory Racing en el circuito donde logró el tercer puesto en 2021 y el segundo en 2022, ambos en Moto2.

"Estoy feliz de volver a competir, y especialmente de volver a hacerlo en Valencia. Tengo muchas ganas de seguir mejorando el prototipo con motor V4 y de recopilar más datos. Será un fin de semana importante para decidir la dirección que tomaremos durante este invierno y el próximo año", señala Augusto.