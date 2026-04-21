Augusto Fernández y Lorenzo Savadori, 'wild cards' en Jerez

El Gran Premio de España que se celebra este fin de semana en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto marcará la vuelta a la competición en el Mundial de MotoGP después del parón obligado por el conflicto de Oriente Medio.

Para la cita, la primera en Europa de la temporada, Yamaha y Aprilia contarán con una moto extra en parrilla, después de otorgar dos de sus 'wild cards'. En este caso, en Jerez estarán el español Augusto Fernández y el italiano Lorenzo Savadori.

Augusto, en su rol de piloto probador de la escudería japonesa, se pondrá a los mandos de la M1 en su primera aparición en este Mundial 2026. El curso pasado ya disputó ocho grandes premios, uno de ellos también este GP de España, donde sustituyó al lesionado Miguel Oliveira. Además tomó parte en la carerras de Austin, Qatar, Aragón, Brno, Misano, Sepang y Valencia. Su mejor resultado fue el 13º que consiguió tanto en el FP de las Américas como en el GP de Aragón.

Savadori, por su parte, se pondrá a los mandos de la RS-GP de Aprilia para seguir evolucionando la moto. El curso pasado también disputó varios GP en sustitución de Jorge Martín y este 2026 estuvo ya presente en los test de pretemporada con discretos resultados.

Maverick Viñales, baja

Por otro lado será baja Maverick Viñales quien se sometió recientemente a una operación para recolarse un tornillo de su hombro. La ausencia del de Roses dejará al Tech3 con un solo representante, Enea Bastianini, ya que el equipo no alineará a alguno de sus pilotos de pruebas para este GP de Jerez.

Estaba previsto que el recambio del catalán fuera Pol Espargaró pero este tampoco estará disponible por culpa de una lesión sufrida recientemente.