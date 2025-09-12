Augusto Fernández amplía su contrato con Yamaha y estrena el prototipo V4 en Misano

Augusto Fernández ha estrenado en Misano prototipo V4 de Yamaha este viernes, en los primeros libres del GP de San Marino. El piloto español inauguraba así la nueva era de la escuderia de Iwata, con la que además, ha firmado una extensión de contrato como piloto de pruebas y reserva de la fábrica hasta finales de 2027.

"Estoy súper feliz de seguir con Yamaha dos años más. Ha sido un viaje increíble este año. Me he sentido muy bien desde el principio: con la gente, con el equipo de pruebas y con todos los involucrados. Con todos los proyectos que tenemos en mente, es un momento importante para formar parte del equipo de pruebas de Yamaha Factory Racing y me siento orgulloso y feliz de estar aquí y de continuar mi trabajo. Daré lo mejor de mí para que la marca vuelva a la cima", ha celebrado Augusto.

Campeón de Moto2 en 2022, el piloto español se unió a Yamaha esta temporada después de pasar dos temporadas en MotoGP como titular en Tech3 KTM. Aunque su objetivo inicial era asegurar un regreso a tiempo completo, a sus 27 años, Augusto ha estado al frente de las tareas de desarrollo de las máquinas Inline y V4, de Yamaha, y además ha podido competir en algunas carreras.

"Nos complace confirmar que Augusto continuará colaborando con el equipo de pruebas de Yamaha Factory Racing", afirmó Paolo Pavesio, director general de Yamaha Racing. "Desde que se unió a nosotros a principios de este año, ha tenido un impacto notable, aportando a nuestro programa de desarrollo tanto agudeza competitiva como conocimiento técnico. Su sinergia con Andrea Dovizioso ha resultado especialmente valiosa, tanto durante las sesiones de prueba como en las inscripciones comodín".

"Augusto se mantiene en óptimas condiciones físicas y competitivas, lo que lo convierte en un recurso ideal para las pruebas de estrés de nuestro nuevo prototipo con motor V4. Sus comentarios son fundamentales para evaluar los indicadores de rendimiento y mejorar nuestra comprensión del posicionamiento competitivo de Yamaha. Además de su rol como piloto de pruebas, Augusto también servirá como piloto de reserva para ambos equipos Yamaha si surge la necesidad durante la temporada de MotoGP, convirtiéndose así en nuestro quinto piloto oficial", señala el jefe de Yamaha.

"Confiamos en que la participación continua de Augusto será fundamental para el éxito de nuestro 'Plan V' y el desarrollo de la nueva máquina de 850 cc para 2027: dos proyectos paralelos que representan algunos de los desafíos técnicos más importantes en la historia de las carreras de Yamaha", añade Pavesio, que también confirma que Cal Crutchlow, probador desde que se retiró como en 2020, abandona el equipo.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Cal Crutchlow su labor como piloto de pruebas durante los últimos años. Aunque no ha participado en el proyecto V4, le agradecemos profundamente su larga contribución al desarrollo de las motos Yamaha. De cara al futuro, estamos encantados de que tanto Andrea como Augusto hayan decidido continuar su viaje con nosotros en 2026 y 2027, siendo figuras clave en la evolución del proyecto V4", cierra Pavesio.