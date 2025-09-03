El Atelier Alpine de Barcelona abre las puertas a MotoGP

El Atelier de Alpine de Barcelona acogió este miércoles el evento de bienvenida del equipo Prima Pramac Yamaha de MotoGP previo al Gran Premio de Catalunya, que se celebrará este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Al acto asistieron los dos pilotos del equipo satélite de la constructora japonesa, Jack Miller y Miguel Oliveira, así como el propietario del equipo, Paolo Campinoti, y el director deportivo del mismo, Gino Borsoi.

El acto, fruto de la unión por patrocinio que existe entre la marca de automóviles francesa y el equipo italiano, fue un punto de reunión para los amantes del mundo del motorsport. Las primeras palabras fueron del fundador del equipo, Paolo Campinoti, quién no pudo evitar sonreír al recordar su última carrera en el trazado catalán, el pasado noviembre, cuando Jorge Martín ganó el Mundial. Allí, por primera vez, un equipo satélite lograba dicha hazaña en la era MotoGP.

Miguel Oliveira y Jack Miller visitan el Atelier Alpine de Barcelona / Dani Barbeito

El equipo afronta la primera temporada en el campeonato junto a Yamaha, tras poner punto y final a su unión con Ducati el pasado curso. Lo hace el mismo año que Alpine cumple 70 años de vida. “Me siento muy orgulloso de que Alpine nos apoye, pero a la vez hay presión porque es una gran responsabilidad que una marca tan importante esté involucrada en el equipo”, expresó el propietario del equipo.

Thibaud Vincent-Genod, director de marketing de Alpine España, también se mostró muy feliz de poder acoger este evento en el Atelier de la marca, único en el mundo hasta la apertura de los nuevos espacios que se abrirán en París, Londres y Milán próximamente. "Es el primer Atelier de la marca en el mundo, pero también el único. Está aquí por una mezcla de factores, uno de ellos que Barcelona tiene un compromiso hacia el motorsport muy importante, se puede sentir en la ciudad", explicó.

Miguel Oliveira y Jack Miller, durante el evento en el Atelier de Alpine en Barcelona / Dani Barbeito

Más tarde llegó el turno de los pilotos, Jack Miller y Miguel Oliveira. “Siempre es bonito volver a Montmeló, aunque este año se siente diferente. El circuito es exigente pero es especial", confesó Miller, quien también puso sobre la mesa la dificultad de este trazado, con muy poco grip, condiciones en las que Yamaha sufre mucho.

Pero si alguien está particularmente feliz de volver al Circuit de Barcelona-Catalunya es el piloto portugués. “Para mí el recuerdo más bonito aquí es la victoria en 2021 en MotoGP. Desde siempre he tenido buenos recuerdos aquí”, dijo Oliveira.

Jack Miller y Miguel Oliveira junto a Paolo Campinoti, dueño de Pramac Racing, y el director deportivo, Gino Borsoi / Dani Barbeito

El dorsal número 88 también abordó la difícil racha que está atravesando la constructora nipona. “La llegada de Yamaha al equipo ha sido muy revolucionaria y supone un reto muy técnico para nosotros. Estamos trabajando con mucha ilusión para que Yamaha vuelva a dominar en MotoGP”, sentenció.