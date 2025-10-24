El asalto al subcampeonato de Àlex Márquez, amenazado por un tirón cervical: "Me ha condicionado"

No es una exageración cuando los pilotos señalan Sepang como uno de los circuitos más duros del campeonato. Su precisión técnica y las condiciones climatológicas hacen de él uno de los trazados más exigentes y con menor márgen de error. Bien lo sabe Álex Márquez, quien durante la primera jornada en el Gran Premio de Malasia sufrió dos caídas.

Es un fin de semana importante en 'can Márquez', puesto que el piloto de Gresini Racing podría convertirse en subcampeón del mundo este fin de semana. Aterriza a Sepang con 97 puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi y 105 respecto a Pecco Bagnaia con sólo 111 puntos en juego. Por lo tanto, a Álex le bastaría sumar 15 puntos en todo el fin de semana para llevarse el doblete Márquez a Cervera, después de que su hermano Marc.

Pero el fin de semana no empezó de la mejor manera para el dorsal '73'. El piloto de Gresini se fue al suelo en la sesión mañanera, cuando faltaban 20 minutos para finalizar la primera sesión del día. Fue en la curva 7, a una gran velocidad. Durante la Práctica, la tanda vespertina de la jornada, el español volvió a caerse, a 19 minutos del final de la sesión que define los 10 pilotos que pasan a Q2 directamente.

"Ha sido un primer día un poco movido, un poco difícil en algunos momentos. Hemos tenido dos caídas", decía el catalán a través de unas declaraciones recogidas por su equipo y que recogió 'Motorsport'. "La caída de la mañana me ha perjudicado, tengo un tirón cervical bastante fuerte que tenemos que recuperar de cara a mañana con el fisio", dijo el hermano de Marc.

Directo a Q2

Pese a la caída, Àlex pudo meterse en Q2 al ver caer la bandera a cuadros en novena posición, con un registro de 01:58.057, a 0.498 de Pedro Acosta, la referencia de la jornada. "Y esta molestia en el cuello es lo que me ha condicionado en la Práctica de la tarde, no me ha permitido poder pilotar de forma solvente, con claridad", decía.

Ahora, el piloto catalán ya se centra en el fin de semana que tiene por delante, en el que ya podría ser matemáticamente campeón. "Ahora, a recuperar de cara a mañana lo mejor posible, estamos en Q2 que es lo más importante", sentenciaba.