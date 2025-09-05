Aron Canet da el golpe y lidera la practice

Aron Canet (Fantic Racing), con una brillante vuelta en el tramo final, firmó el mejor tiempo (1:42.168) de la practice de Moto 2 del Gran Premio de Catalunya, por delante de Daniel Holgado y Jake Dixon. Dani Muñoz firmó una meritoria cuarta posición, a 152 milésimas del piloto del más rápido. Manu González, líder del campeonato, fue finalmente décimo, tras una practice gris.

Después de una FP1 dominada por Daniel Holgado, el español marcó también la primera referencia de la practice (1:42.592) pero pronto Izan Guevara tomó el testigo para ponerse al frente de la tabla de tiempos (1:42.377). Más problemas tenían los dos primeros clasificados del campeonato, Manu González y Aron Canet, relegados a la zona baja de la tabla de tiempos.

Por otro lado, gran parte de los focos de la sesión estuvieron puestos en Dani Muñoz. El piloto, que ha sustituido al lesionado Deniz Öncü en las últimas carreras, presentó credenciales rodando entre los mejores tiempos.

Tras el paso por los garajes llegó la hora de la verdad, con todos los pilotos buscando mejorar sus marcas. El primero en conseguirlo fue Holgado quien con su 1:42.219 superaba ya su tiempo de la sesión matinal en la que había finalizado como el más rápido. Dani Muñoz se lanzaba también a la caza del primero y se colocaba segundo a 0.127 del piloto del CFMoto Team Aspar, aunque era inmediatamente superado por su compañero de equipo, Collin Veijer, y por el experimentado corredor británico, Jake Dixon.

No cedía en su intento un Muñoz que seguía mejorando su ritmo, dispuesto a consolidarse en el Top-3 aunque con muchos pilotos en apenas 1.3, la tarea no iba a ser fácil. Con la sesión más que apretada, Canet se sacaba de la chistera un tiempazo a dos minutos del final, para liderar la tabla de tiempos. Tras su gesta, el piloto de Corbera daba por zanjada la sesión, no demasiado contento con el rendimiento, tras haber sufrido en la primera parte.