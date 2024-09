Arón Canet cierra la primera jornada al frente de la tabla

El español Arón Canet cerró la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino de Moto2 al frente de la tabla de tiempos (1:35.561), muy cerca del récord absoluto de la pista y por delante del italiano Celestino Vietti y el también español Manuel González.

Si por la mañana no había estado demasiado acertado el japonés Ai Ogura, al acabar decimonoveno, por la tarde dio la impresión de dar un paso adelante y, a las primeras de cambio, lideró la tabla de tiempos con un registro de 1:36.672, aunque no tardaron mucho en superar su tiempo varios rivales, pues en realidad la tanda no había hecho más que comenzar.

Tras Ogura, se pusieron al frente de la clasificación en uno u otro momento los españoles Manuel González, Arón Canet, o Alonso López, el británico Jake Dixon y el tailandés Somkiat Chantra. Con un registro de 1:35.852 Manu González 'aguantó' como líder de la tabla de tiempo varias vueltas, en las que el líder del campeonato, el español Sergio García Dols, se lo tomó con bastante calma al sentirse bastante tocado después de la fuerte caída que sufrió por la mañana y que le obligó a pasar una completa revisión médica en el circuito.

Campeando en lo más alto de la tabla ese tiempo de González (1:35.852), la situación pareció estabilizarse durante algunas vueltas para todos los pilotos de la categoría intermedia de Moto2, más empeñados en conseguir un buen ritmo de carrera que en cualquier otro objetivo.

García Dols, resentido de su lesión en el hombro derecho

García Dols ya llegó a Misano Adriático lesionado como consecuencia de un accidente doméstico y la fuerte caída sufrida en los primeros entrenamientos libres le dañó considerablemente el hombro izquierdo, por lo que tanto él como el equipo decidieron tomárselo con mucha calma, aunque en su primera salida 'seria' a pista consiguió ascender desde las últimas posiciones al decimotercer puesto.

Con Manu González como referencia, tras su estela se situaron Fermín Aldeguer, Celestino Vietti y Ai Ogura, por delante de Arón Canet, Alonso López y Somkiat Chantra. Así se llegó a los minutos finales de la sesión, en la que el panorama cambió por completo, ahora con Arón Canet como referencia (1:35.561), seguido por el italiano Celestino Vietti y con González tercero.

Los tres últimos minutos resultaron intensos y con numerosos pilotos rodando en algunos parciales de vuelta rápida, pero sin llegar a hacer una vuelta completa como para batir a Canet, que al final se hizo con el mejor tiempo sin que ninguno de sus rivales le pudiese batir.

Así, tras Canet acabaron Vietti, González, Tony Arbolino, Albert Arenas, Ai Ogura, Alonso López, Somkiat Chantra, Fermín Aldeguer, Filip Salac, Marcos Ramírez, quien sufrió una salida de pista en la curva trece intentando mejorar su tiempo, Diogo Moreira, Jake Dixon e Izan Guevara en las posiciones con derecho a entrar en la segunda clasificación. Por su parte, el líder del mundial, Sergio García Dols, intentó mejorar su rendimiento, pero al final se tuvo que conformar con la vigesimocuarta posición.