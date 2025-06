Aragón, el punto de inflexión de Márquez

La lesión en el brazo derecho frenó a Márquez en la categoría reina durante 1043 días sin conseguir una victoria, pero en Aragón la sequía se acabó. En el trazado llegó su victoria después de casi tres temporadas, y consiguió la primera con Ducati. En ese momento lo hizo con el equipo satélite de la fábrica italiana, pero esta vez lo volverá a intentar con el equipo oficial.

El Gran Premio de este fin de semana se presenta favorable para los hermanos Márquez. "Espero y deseo que Aragón sea un buen fin de semana, después veremos cómo va, pero la tónica de las últimas carreras es que Álex ha sido el rival más duro. 'Pecco' también ha estado cerca, aunque en las dos últimas carreras tuvo mala suerte con las caídas y no le acaban de salir los resultados".

Prudencia y precaución

Este año Marc se ha presentado como el candidato a batir por toda la parrilla, siendo consciente de su rendimiento y sus posibilidades en Aragón también contempla posibles errores o fallos que puedan surgir durante el fin de semana. "A priori MotorLand es un buen circuito para mí, pero también lo era Austin y me fui sin nada, así que prudencia y precaución". Toca estar más concentrados que nunca y como veníamos el año pasado, con esa tensión máxima. Hay que recuperarla. No se ha ido nunca, pero hay que tenerla, hay que seguir insistiendo en ese ámbito”.

La victoria de 2024

El triunfo en el circuito no se trató de un golpe de suerte, si no de un fin de semana lleno de trabajo constante y buenas sensaciones. Las únicas sesiones que no estuvieron dominadas por el '93' fueron la Q1 y el 'Warm up', dado que en ninguna de estas dos participó.

"Aquello sin duda fue un punto de inflexión. Fue el objetivo que venía persiguiendo, volver a ganar una carrera. ¿Quién lo diría después de ganar tantas? Pero llevaba mucho tiempo sin ganar, muchos días, y era el objetivo, y lo conseguimos".

Los rivales en Aragón

Álex Márquez y 'Pecco' Baganaia vuelven a presentarse como los principales rivales de Márquez para conseguir la victoria en MotorLand. Dados los últimos resultados en las carreras largas de los Grandes Premios, ningún piloto de la parrilla queda excluido de poder luchar por la victoria.

Noticias relacionadas Pedro Acosta, protagonista en la previa del GP de Aragón

Los últimos cinco Grandes Premios han estado ganados por cinco pilotos diferentes y tres fábricas distintas. En el caso que ninguno de los cinco ganadores diferentes de la temporada repitan el triunfo, la racha de ganadores diferentes se alargaría en la categoría reina.