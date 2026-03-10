Ni a Aprilia ni a Yamaha: el VR46 de Valentino Rossi no se mueve de Ducati

2027 traerá consigo un cambio de era en MotoGP. El nuevo reglamento reducirá la aerodinámica, la cilindrada y eliminará los dispositivos de altura, algo que promete ser una auténtica revolución. Sin embargo, también habrá novedades importantes en cuanto a la parrilla de pilotos se refiere, puesto que en su mayoría terminan contratos este curso 2026. Y no solo eso. Sino que incluso puede haber movimientos en las fábricas y equipos. Se especuló con un cambio del VR46, equipo de Valentino Rossi, de Ducati a Yamaha. Pero también hubo conversaciones con Aprilia. Y sobre este asunto se ha pronunciado recientemente el 'team manager', Uccio Salucci.

No es ningún secreto que la marca de Noale empieza a ganar terreno a la de Borgo Panigale. En la cita inaugural de Tailandia, por primera vez en 88 fines de semana, concretamente desde Silverstone en 2021, una Desmosedici no se subió al podio el domingo, mientras que Aprilia colocó a dos de sus pilotos en él y a los otros dos dentro del 'Top-5'. El buen rendimiento de la RS-GP ya fue más que notable a finales de temporada, por lo que hubo tanteo por parte de Noale al equipo de 'Il Dottore'.

Uccio Salucci en el box del VR46 / AFP7

Cabe recordar que Ducati, hasta finales de 2024, gozó de cuatro equipos: el Ducati Lenovo, oficial, y los satélites Gresini, VR46 y Pramac Racing. Este último se llevó el campeonato en 2024 con Jorge Martín y en 2025 empezó a formar parte de Yamaha. En cuanto al equipo del dorsal '46', aterrizó en la categoría en 2022 y en 2024, comenzó a proporcionársele material de fabrica, por lo que Fabio Di Giannantonio corre con al moto 'pata negra'.

Las relaciones con la fábrica de Iwata no sorprenden a nadie. Valentino Rossi mantiene una estrecha relación con la marca nipona tras varias temporadas corriendo en ella. Tras estar tres cursos sin equipo satélite, ahora tienen cuatro motos en pista con el aterrizaje del equipo de Paolo Campinoti. Contra más pilotos, más información. Algo que hace falta en la fábrica teniendo en cuenta que son la única marca relegada al rango de concesiones D. Por eso no habría sorprendido una alianza entre Yamaha y el VR46.

"Nunca pensé en dejar Ducati"

Ahora se ha sabido que Aprilia también entró en las quinielas. Así lo ha revelado Salucci en una conversación con 'Motorsport'. "Hablamos un poco con Aprilia, porque Aprilia quería hablar con nosotros, y somos caballeros", dijo el 'team manager', íntimo del 46, al citado medio. "Conozco a Massimo Rivola desde hace muchos, muchos años. Cuando Valentino Rossi probó la Fórmula 1, con Ferrari, él gestionó la situación; fue en 2004, hace 22 años. Conozco a Massimo; es un hombre muy bueno y un mánager muy bueno. Hablamos alguna vez, dos o tres veces. Pero nunca pensé en dejar Ducati", sentenció.

Uccio reveló que se encuentran en fase de negociación con Ducati para ampliar su contrato. "Estamos muy cerca de firmar. Quedan algunos pequeños detalles. Creo que en el próximo mes podría haber un anuncio. Estamos muy cerca de firmar de nuevo con Ducati", sentenció.