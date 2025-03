Aprilia se queda sin test para Martín y ofende a Ducati

La temporada 2025 de MotoGP debía contar con Jorge Martín, vigente campeón del mundo, como uno de los favoritos, pero un infortunio privó al piloto de Aprilia de poder debutar el campeonato. Martín se fue al suelo en los test de pretemporada, cuando apenas estaba dando los primeros pasos con su nuevo equipo, y tuvo que pasar por quirófano, perdiéndose los tres primeros Grandes Premios, de momento.

Un contratiempo con el que no contaban en Aprilia. Los de Noale no han podido contar con su nueva estrella en este inicio de campeonato y ha intentado buscar la mejor manera de acompañar al piloto en su proceso de recuperación. Con este objetivo decidió pedir al resto de fabricantes la posibilidad de que Jorge Martín pudiera probarse en un test antes de incorporarse al campeonato.

La idea lleva ya varias semanas sobre la mesa, desde que Aprilia lo anunció en el GP de Argentina, pero hasta Austin no ha habido un desenlace. Ducati fue la primera en oponerse aunque estaba dispuesta a acatar la decisión del resto, que se tomó este jueves en una reunión de urgencia de MSMA -(Asociación de Fábricas de Motos Deportivas). Según desveló 'Sky Sports' la iniciativa no salió adelante por un voto en contra, y este no llegó desde Italia, sino desde Yamaha. Un giro inesperado que deja igualmente a Martín sin opciones de test.

Después de la reunión, Ducati quiso dar explicaciones. "En la única votación oficial que se hizo, Ducati decidió seguir a la mayoría. Nosotros no dijimos que no. Lo hicimos porque Martín es un piloto importante para Ducati, ganó con Ducati un campeonato del mundo y, por lo tanto, nos parecía justo hacer una concesión a sus peticiones. De todos modos, digo que las reglas no deberían cambiarse durante la temporada. Esa ya era nuestra idea en la reunión que tuvimos en Argentina", afirmó Gigi Dall'Igna.

"No nos gustó el 'modus operandi' de Massimo Rivola (CEO de Aprilia). Para nosotros, él difundió noticias que no eran verdaderas y eran confidenciales, porque lo que se dice en las reuniones de la MSMA debe quedarse ahí. ¿Ahora qué pasa? Alguien ajeno a Ducati, no votó a favor. Por lo tanto, la cuestión todavía está en debate", continuó el capo de Ducati en declaraciones a 'Sky Sports'.

Martín, a la expectativa

Sin opciones de subirse a la moto, Jorge Martín optó por viajar hasta Austin para estar prensente en el GP de Las Américas y participar de alguna manera en las rutinas del equipo. Durante la cita, el de Aprilia ha atendido a los medios y ha hablado de sus objetivos en las próximas fechas. También valoró la decisión de la MSMA.

"No contaba con ello, creo que era una buena idea y que todos los equipos están de acuerdo en meter esta regla de cara al futuro porque a nivel de seguirdad es muy buena", afirmó el piloto madrileño en una entrevista a 'DAZN'. "Yo ahora volveré a Qatar sin idea de cómo estoy y sin saber si podré continuar todo el fin de semana", ilustró, aunque tiene claro que "habrá que ver cóm avanza esto y qué pasa en el futuro".

Según la normativa vigente, los pilotos a tiempo completo de MotoGP solo pueden realizar pruebas privadas si forman parte de un fabricante en la banda de concesión C o D (actualmente Yamaha y Honda).