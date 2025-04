Aprilia pone fecha al regreso a España de Jorge Martín

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en Jerez para la disputa del Gran Premio de España. Una cita en la que volverá a estar ausente Jorge Martín, tras su dura caída en el pasado GP de Qatar.

El de Aprilia se fue al suelo en los primeros compases de carrera y tuvo que ser traladado al Hospital General de Hamad para ser atendido. A consecuencia de la caída sufrió un neumotórax y las pruebas médicas confirmaron 11 costillas rotas. Tras más de una semana ingresado en en un centro en Qatar, el equipo de Martín informó este lunes de que el piloto había recibido el alta médica pero que permanecería unos días en Doha antes de emprender su regreso a España.

Este mismo jueves, en la previa del Gran Premio de MotoGP, Aprilia emitió un escueto comunicado en el que desveló la fecha en que el madrileño volverá a casa.

"Les informamos que el vuelo médico de Jorge Martín está programado para el sábado 26 de abril. Jorge aterrizará en Madrid y se someterá a controles médicos en el Hospital Ruber Internacional Quirón. Les mantendremos informados", explica la nota difundida por el equipo.

Toca seguir trabajando

El Gran Premio de Qatar suponía la vuelta a la competición de Jorge Martín, que sufrió un doble accidente durante la pretemporada. El español se fue al suelo en los primeros test de pretemporada y tuvo que pasar por quirófano. Poco después, mientras se encontraba en pleno proceso de recuperación volvió a irse al suelo mientras entrenaba en un pista de motocross. De nuevo tuvo que ser operado y su estreno en el Mundial de 2025 se alargó más de lo esperado.

Después de la caída en Qatar, el madrileño deberá volver a poner en 'pause' su participación en el campeonato, aunque en el equipo confían en que pueda volver lo antes posible.

El jefe del equipo Aprilia, Massimo Rivola, confirmó en declaraciones a los medios de MotoGP, que Martín volará el sábado rumbo a la clínica Quirón y que irán "día a día" y que esperarán a las pruebas médicas de Madrid para valorar la situación. "Sabemos que Jorge es rápido en todo, incluído con su cuerpo. En las últimas lesiones su recuperación fue más rápida de lo esperado", valoró el italiano.

"Para el escafoides, al principio, parecía que iba a necesitar dos o tres meses, y terminó volviendo en menos tiempo, así que habrá que esperar y tener paciencia y aprovechar la oportunidad", dijo Rivola.

"Todavía no sé cuál es su situación física y no la sabré hasta que no le hagan las pruebas en Madrid, me preocupan las dos, pero tengo que decir que un piloto con tanta energía, con tanto corazón, si quieres verlo así, con tantos 'cojones', honestamente' me hace ser bastante optimista, porque es un campeón en todas las circunstancias", apuntó.

Rivola apuntó que "tenemos la oportunidad de seguir desarrollando la moto para que cuando Jorge esté de vuelta encuentre una moto mejor que la de ahora". "Es complicado pero tenemos que hacer un esfuezo extra, sabemos que no es posible replicar el rendimiento de Jorge pero tenemos que hace lo mejor con lo que tengamos y utilizar el problema como una oportunidad para crecer", zanjó Rivola.