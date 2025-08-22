Aprilia pierde dos motores y Márquez lidera en Hungría

Los pilotos de la categoría reina estrenaron Balaton Park con los primeros entrenamientos libres. La sesión se presentó ajetreada, especialmente para los pilotos de Aprilia. Cuando el cronómetro marcaba los 33 minutos para el final, el motor de la Aprilia de Jorge Martín dejó escapar una gran nube de humo. La moto de la fábrica de Noale cedió tras la recta principal. El vigente campeón del mundo abandonó su moto en la primera curva y los comisarios la retiraron.

La bandera roja

La sesión continuó con normalidad, pero tres minutos más tarde fue la moto de Raúl Fernández la que cedió. Esta vez fue en la curva 5 del trazado Húngaro y los comisarios tuvieron que acudir para extinguir el fuego. La moto del equipo Trackhouse, equipo satélite de Aprilia, desprendió aceite y la sesión tuvo que detenerse durante 15 minutos con la bandera roja.

Vuelta a la acción

La sesión se retomó con normalidad y Fabio Di Giannantonio compartió el liderato de la sesión con Marc Márquez y Pedro Acosta. Mientras que Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia se encontraron en posiciones relegadas. La bandera amarilla solo apareció por las caídas de Franco Morbidelli en las curvas 1 y 15, pero la sesión continuó con normalidad. Jack Miller se fue al suelo tras la bandera a cuadros y Márquez se hizo con el mejor registro en la primera sesión del Gran Premio de Hungría.