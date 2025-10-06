Aprilia pide disculpas a Marc Márquez por el accidente con Bezzecchi

El Gran Premio de Indonesia se saldó para Marc Márquez con un cero en su casillero y un grave accidente que podría tener consecuencias en su maltrecho brazo derecho. Tras viajar el mismo domingo desde el país asiático, el piloto de Ducati pasará este lunes nuevas revisiones médicas en Madrid para comprobar el alcance de la lesión.

El incidente se produjo en los primeros giros de la carrera del domingo, cuando Marco Bezzecchi perdió el control de su moto y se llevó consigo a Marc. En la caída, el de Ducati pegó con el hombro derecho en el asfalto y ya desde los primeros momentos se pudieron ver los evidentes signos de dolor del catalán. Tras una primera radiografía en el centro médico del campeonato, el doctor Ángel Chartre no pudo confirmar la fractura y recomendó un TAC que le será realizado hoy. Bezzecchi tuvo que pasar también por el hospital para realizarse algunas pruebas médicas aunque no hubo más consecuencias.

Tras el accidente y las pruebas, el propio Marc quiso despejar cualquier duda sobre la responsabilidad del italiano y aseguró que "son cosas que pasan en las carreras, a veces te pasan a ti y otras veces le pasan a otro. Bezzecchi me ha venido a pedir disculpas". Posteriormente, en un mensaje en redes sociales, insistía en ese punto. "Por favor, sin resentimientos hacia @marcobez72, nadie lo hace a propósito", escribió.

El italiano también quiso dirigirse públicamente a Marc. "Hoy cometí un error y desafortunadamente también involucré a Marc. Lo siento mucho, mis disculpas para él y su personal", escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen en el que se le podía ver cabizbajo junto a su moto.

Rivola también se disculpa

Unas horas después, superado el revuelo inicial, ha sido Aprilia la que ha querido disculparse públicamente con el piloto de Ducati por las posibles consecuencias que ese accidente pueda tener en su físico. "Ante todo, nuestras disculpas a Márquez. Lamentamos mucho lo ocurrido", apuntó el equipo a través de su máximo responsable, Massimo Rivola.

"Ha sido otro domingo terriblemente decepcionante para nosotros, ya que Marco había sido el piloto más rápido en pista durante dos días; así que, naturalmente, nuestra expectativa, sobre todo al salir desde la pole, era conseguir el mejor resultado posible. Pero así son las carreras. Tenemos mucho que aprender este año. A pesar de los contratiempos, nuestro ánimo se mantiene inalterado: seguiremos luchando hasta la última carrera para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado", zanjó el italiano al respecto.