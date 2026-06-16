Aprilia pasa página tras el desastre en Hungría

Nuevo fin de semana de carreras y primera oportunidad de Aprilia para quitarse el mal sabor de boca que se les quedó tras la carrera dominical en Balaton Park (Hungría). Jorge Martín acaparó todos los focos el pasado fin de semana al provocar un accidente múltiple que terminó en 0 puntos para tres de los pilotos de Noale, entre ellos su compañero de equipo y líder del mundial, Marco Bezzecchi, y Raúl Fernández. No obstante, tras la decepción oficial, ambos pilotos se muestran optimistas para el fin de semana... aunque el '89' no está del todo bien físicamente.

Tras la salida en suelo húngaro, Jorge Martín tenía problemas para frenar su GP-26 y provocaba un accidente múltiple al perder el control de su moto. Y uno de los afectados fue su compañero. Algo que desató una oleada de decisiones en Aprilia, una de ellas, impedir que los dos pilotos hablasen con la prensa para evitar declaraciones en caliente y que pudiesen alterar el orden en la fábrica. Todo se resolvería de puertas para adentro.

Tras el duro golpe que supuso para la fábrica ver a tres de los suyos fuera de carrera, el equipo de comunicación de Noale compartió este martes las declaraciones previas al fin de semana en Brno (República Checa). 'Bezz' sigue liderando el mundial, pero los pilotos que vienen por detrás se le acercan tras su último 'KO'. De hecho, Pedro Acosta ya está a 48 puntos del italiano mientras que Marc Márquez, que estaba a 102 al inicio del GP, está a 72.

Pero el italiano prefiere hacer borrón y cuenta nueva. "Estoy muy contento de ir a Brno, un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un encanto especial", señalaba, asegurando estar "muy feliz de volver a ver" al equipo. "Después del domingo en Balaton, que fue un poco duro para todo el equipo, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y pasar un buen fin de semana, trabajando bien juntos", sentenciaba.

Martín no está al 100% físicamente

Por su parte, Martín revela en el escueto comunicado que no se encuentra del todo bien físicamente. "Brno es una pista que me gusta, y también es uno de los circuitos más emblemáticos del campeonato", comienza diciendo el madrileño. "No estaré al 100% en forma física, pero definitivamente estaré allí mentalmente, e intentaré asegurarme de que este sea el valor añadido que necesito para tener un buen fin de semana", revelaba.

"He estado entrenando mucho en los últimos días, y he estado trabajando con el equipo para prepararme para el GP, así que no puedo esperar para empezar", terminaba diciendo.

Son las primeras declaraciones que ofrecen ambos pilotos tras el silencio impuesto de Noale tras el accidente. Habrá que esperar para ver cómo está el ambiente en el box negro y qué palabras tienen ambos ante la prensa.