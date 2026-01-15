La Aprilia de Jorge Martín: un león preparado para rugir

La temporada 2026 de MotoGP sigue abriendo paso y tras las presentaciones del Pramac Yamaha y el Pertamina Enduro VR 46, este jueves fue el turno para el equipo Aprilia de Jorge Martin y Marco Bezzechi.

El nuevo livery de la casa italiana se presentó en las instalaciones de SkyTV en Milán, el mismo escenario que el curso pasado, con los mismos protagonistas y un objetivo ambicioso: ser la alternativa al dominio de Ducati.

Para esta nueva etapa, la imagen apenas ha cambiado en la moto respecto a la del año pasado, más allá de eliminar el rojo y algunas trazas de lila, para dar prioridad al blanco y negro. La gran novedad es la presencia en el carenado del León Alado, símbolo de Venecia, como representación del fuerte vínculo entre la escudería del Véneto con el territorio.

"Afrontamos la temporada 2026 con una idea clara de quiénes somos y dónde queremos estar", afirmó el CEO del equipo Massimo Rivola. "Venimos de una sólida temporada 2025, que nos permitió alcanzar un nivel de competitividad muy alto, y el objetivo ahora es luchar en cada carrera".

La nueva Aprilia de Jorge Martín / Aprilia

"La moto es muy bonita, con el león en el carenado es aún mejor. Quiero volver a ganar", afirmó Jorge Martín, quien dijo ser afortunado por poder avanzar junto a Aprilia.

Objetivo ambicioso

La temporada pasada no empezó de la mejor manera para la casa de Noale que vio como perdía a su fichaje estrella antes incluso de comenzar el campeonato. Jorge Martín, que llegaba a Aprilia como campeón del mundo, sufrió un accidente en los test de pretemporada que le impidió estar presente en los primeros GP. Después llegaron otras caídas que lastraron la progresión del madrileño.

"Tras la temporada pasada, aprendí una lección. Soy muy optimista, la moto va viento en popa y estoy deseando empezar. Necesito tiempo. Pero con la moto y estando físicamente preparado, creo que podemos hacerlo bien. Si Marco lo hizo tan bien, estoy seguro de que yo también puedo", aseguró Martín durante la presentación.

Su lugar como jefe de filas el año pasado lo asumió un Marco Bezzecchi que fue poco a poco tomando la medida a la moto hasta convertirse en uno de los favoritos, con permiso de Marc Márquez. El italiano fue de menos a más para acabar en la tercera posición del Mundial, desbancando a Pecco Bagnaia y en este 2026 parte como la mejor baza de la casa italiana.

"Espero empezar el año como lo terminé el año pasado. Cuando se construye algo, es difícil perderlo todo", indicó el italiano, quien comentó que "el objetivo es hacerlo lo mejor posible, pero estoy seguro de que el trabajo de los chicos dará sus frutos".