Aprilia estrena en Mugello el patrocinio de Monster

Aprilia lidera el Mundial con Marco Bezzecchi y copa la segunda plaza con Jorge Martín. Y su buen momento en pista se ve reflejado en el interés comercial. Este viernes en Mugello se ha presentado oficialmente la colaboración con Monster Energy, cuyo logo ya luce en los monos y las motos de sus dos pilotos en Gran Premio de Italia.

Aunque en un primer momento el acuerdo se extiende únicamente hasta finales de 2026, la intención por parte de ambas empresas es la de prorrogarlo en el tiempo. Ducati, que también luce Monster en la actualidad, podría cambiarse a la marca de la competencia en las bebidas energéticas. De hecho, mientras Martin ha pausado su relación con Red Bull, su esponsor personal hasta ahora, en su día también tuvo que renunciar a él Marc Márquez cuando se unió a los de Borgo Panigale.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, se ha mostrado muy satisfecho con este nuevo acuerdo. "Estamos extremadamente felices de anunciar esta colaboración con una compañía global como Monster Energy, que estará junto a nosotros en 2026 como patrocinador principal y que asumirá el papel de patrocinador titular en 2027. Este acuerdo representa un hito para Aprilia Racing y la culminación de nuestra trayectoria de éxito".

"Por este motivo, estamos especialmente orgullosos de esta colaboración, que contribuirá a reforzar aún más la ambición de nuestro proyecto. Me gustaría agradecer a Monster Energy la confianza que ha depositado en nosotros, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que dé sus frutos mientras iniciamos juntos este nuevo capítulo", asegura el dirigente italiano.

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La presencia de Marco Bezzecchi en el box de Aprilia ha sido un factor clave en este acuerdo. El líder de MotoGP, tiene una relación con Monster desde hace tiempo. También es el caso de Pecco Bagnaia, que actualmente forma parte del Lenovo Ducati, pero que pasaría a formar parte de Aprilia la próxima temporada