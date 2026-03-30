Aprilia, el equipo de "referencia", quiere más: "Jorge Martín tiene mucho que mejorar"

La temporada 2026 de MotoGP ha empezado con un claro favorito a desbancar a Marc Márquez. Aprilia y, concretamente, Marco Bezzecchi, se han convertido en el binomio a batir. Un equipo ganador que no solo termina en el italiano. Jorge Martín, olvidados los problemas del curso pasado, se ha confirmado como un escudero de lujo que puede convertirse en el único capaz de superar a su compañero de equipo.

Como muestra, y sin necesidad de ir demasiado lejos, el Gran Premio de Japón dejó un doblete prometedor de la escudería de Noale y afianzó a sus dos pilotos en el Top-2 de la clasificación general de pilotos. La satisfacción de Massimo Rivola, jefe de Aprilia, era innegable, viendo como Bezz y Martín copaban el podio. "La moto está rindiendo muy bien este año. No quiero ser arrogante, pero no me sorprende demasiado, en el sentido de que los números que nos decían que la moto era competitiva estaban ahí", explicó a 'Sky Sports Italia'.

Aunque el italiano ha marcado Jerez (del 24 al 26 de abril) como el GP para empezar a ver dónde está realmente el equipo, "en este momento, me atrevo a decir que la Aprilia es la moto de referencia". "Quizás no estemos acostumbrados a oír eso, pero los números lo dicen hoy. Y de aquí a decir si somos los favoritos o no... ahora estamos por delante, eso es suficiente", afirmó categórico un Rivola que espera todavía más.

"Creo que Jorge todavía tiene mucho que mejorar y que Marco todavía tiene que dar un paso adelante los sábados: él es el hombre del domingo, pero en cuanto se convierta también en el hombre del domingo, el sábado, sin duda dará miedo", argumentó.

Pausa beneficiosa

Tras tres carreras casi consecutivas de Thailandia a Brasil y de ahí a Austin, la cancelación del GP de Qatar dará un respiro al paddock que no regresará hasta el GP de España en Jerez a finales de abril. "¿Cómo será esta pausa? Veo a Bez muy concentrado, decidido, enfocado en un objetivo muy claro. Y Jorge sin duda se beneficiará de un poco de recuperación. Hoy lo vi un poco cansado al final de la carrera, le dolían los brazos. Lo hicieron bien", valoró Rivola al respecto de los posibles beneficios o no de este parón.

De hecho, el propio Jorge Martín ya había avanzado que no se encontraba al 100% físicamente y lo confirmó tras la carrera en el COTA. "Mi brazo izquierdo aguantó hasta dos vueltas antes del final, luego me quedé sin fuerzas. Estoy recuperado, pero me falta algo de fuerza en la muñeca. Sufriré menos en Jerez", explicó.

Respecto a su Gran Premio, en el que volvió al podio tras conseguirlo en Goiana, el madrileño afirmó que "no me esperaba un fin de semana como este al llegar el jueves, quise bajar las expectativas del equipo, no estaba preparado para ganar todavía, para ganar hay que cuadrar muchas cosas".