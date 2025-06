Comunicado de Aprilia sobre el nuevo parte médico de Jorge Martín

No está siendo una temporada especialmente fácil para Jorge Martín. El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) sufrió una dura lesión durante la pretemporada, durante los test en Sepang, que lo privó de comenzar su andadura en Aprilia, la marca por la que fichó tras su marcha de Ducati el pasado curso, en la cita inaugural de Tailandia. No se libró de la mala suerte el madrileño, que tras su vuelta a los circuitos en el Gran Premio de Qatar volvió a sufrir una grave lesión, de la que ahora se recupera.

Desde el pasado 13 de abril, día en el que besó el asfalto a ocho vueltas de terminar la carrera en Losail, poco se ha sabido sobre su estado de salud. Estuvo ingresado durante dos semanas en un hospital qatarí. Le fue diagnosticado un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas. Ni el piloto ni la fábrica habían actualizado su parte médico hasta ahora. De hecho, las apariciones del Nº1 del mundo han sido contadas en sus redes sociales en las últimas semanas.

Fue la semana pasada cuando reapareció en Instagram, en plena polémica por su supuesta salida de Aprilia el próximo curso, para anunciar que había vuelto a entrenarse sobre la bici. "Feliz y agradecido de entrenar de nuevo", expresaba entonces, con un selfie. Este fin de semana, se le pudo ver rodar en el Circuito de Misano sobre prototipos de calle, en el evento "Aprilia All-Stars".

De hecho, este evento supuso el reencuentro entre el vigente Campeón del Mundo y la fábrica de Noale después de las informaciones que apuntaban que el piloto iba a aferrarse a una cláusula en su contrato para despedirse de la marca a finales de este 2025. También fue la primera toma de contacto tras el contundente comunicado del número 1 la pasada semana, en el que apuntó que ha decidido "ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026".

El comunicado de Aprilia

A última hora de este lunes, Aprilia emitió un comunicado en el que actualizó el estado de salud de su piloto tras una revisión con el Dr. Xavier Mir y el Dr. Ángel Charte, responsables de los servicios médicos de MotoGP. "A nivel torácico, las fracturas costales siguen su evolución fisiológica", comenzaba diciendo la fábrica de Noale. En el escrito, se advirtió de una tendencia de recuperación "positiva". "Martín se sometió a una exploración clínica y a una tomografía computarizada de tórax y muñeca. El pronóstico clínico es bastante positivo: la fractura del radio distal está consolidada, mientras que el trazo de fractura del escafoides aún es visible, y se considera imprescindible continuar con el tratamiento", informaron.

Finalmente, la fábrica aseguró que no será hasta "dentro de un mes" cuando el Campeón del Mundo de MotoGP se someta a un nuevo chequeo médico, que revelará la evolución de su lesión.

Un test antes de verano

Este comunicado llega unas horas después de que el piloto confirmase al medio GPone.com, durante el evento con Aprilia,m que antes del parón veraniego, que se producirá entre el 20 de julio y el 15 de agosto, tiene previsto probarse con la MotoGP. Se trata de una de las novedades en el reglamento que ha incorporado el campeonato, que permite que todo piloto lesionado durante tres grandes premios pueda realizar una sesión de pruebas antes de volver a subirse a la moto. "Antes del verano seguro que haré un test, creo que están trabajando en algo, así que seguramente volveré a subirme a la MotoGP", explicó.

Por el momento, no contempla su regreso para un Gran Premio al completo. "Para un fin de semana de carreras todavía no lo sé, para eso hay que estar en forma al 100% y en este momento no lo estoy. Seguramente tengo por delante un mes muy intenso para volver a estar a punto", se sinceró.

También expresó cómo se encuentra, tanto a nivel físico como psicológico. "Estoy bien, físicamente me siento un poco mejor y eso es lo más importante", aseguró sobre la lesión que lo mantiene alejado de los circuitos. "Desde el punto de vista mental, empiezo a ver un poco de luz. Estoy contento", sentenció.