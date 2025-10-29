Aprilia anuncia que Martín ha recuperado la movilidad en su brazo derecho

A principios de semana, Aprilia anunció que Jorge Martín no estará presente en la próxima cita del calendario de MotoGP, el Gran Premio de Portugal. El campeón de 2024 se encuentra en proceso de recuperación de la lesión de clavícula derecha que sufrió durante la carrera al sprint de Japón, algo que le ha obligado a ausentarse de las últimas cuatro carreras. En la jornada de este miércoles, la constructora italiana volvió a compartir un comunicado con el que actualizó el estado de la lesión del piloto de San Sebastián de los Reyes.

El piloto, afincado en Andorra, se volvió a someter a un chequeo médico de la mano del doctor Xavier Mir tras la cirugía que arregló su fractura clavicular. "La evolución postoperatoria está progresando como se esperaba", comunicó Aprilia a través del comunicado.

Jorge Martín, en una imagen de archivo / EFE

Según anunció la marca italiana, el piloto ha podido recuperar al completo "la movilidad en su brazo derecho", aunque la fractura aún no se ha curado por completo. "Se debe realizar otro chequeo médico en los próximos días", terminaba diciendo el comunicado.

La temporada 2025 está siendo un auténtico calvario para el piloto español. Martín, que escogió lucir el número 1 en su carenado tras coronarse el pasado curso, solo ha estado presente en 7 de las 21 citas celebradas hasta el momento. Se ha perdido un total de 14 carreras de domingo.

Una temporada dura

El primer varapalo llegó durante los test de pretemporada en Sepang. El madrileño no pudo disputar las primeras tres citas de la temporada tras sufrir una lesión que se tradujo en una triple fractura en la mano izquierda y volvió a lesionarse al volver en la carrera de Qatar, cita que terminó con un neumotórax y once costillas fracturadas. Se perdió otras siete carreras y en Japón, tras una colisión con Bezzecchi, también terminó el la infermería al sufrir una fractura en la clavícula. Sin duda, un 'Annus horribilis' para el madrileño.