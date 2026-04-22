Aprilia activa las 'reglas negras' con Márquez en el punto de mira: "Estará en la lucha"

MotoGP aterriza este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto para la cita anual del Gran Premio de España de MotoGP, cuarta cita del calendario 2026. El Mundial regresa tras cerca de un mes de parón debido al aplazamiento del Gran Premio de Qatar, por lo que la expectación es máxima entre pilotos y fans de la disciplina es máxima. Especialmente tras un inicio de curso en el que las reglas del juego han cambiado y tras cuatro temporadas de dominio absoluto de Ducati, ahora parece ser Aprilia quien ha tomado la iniciativa. Y sobre esto se ha sincerado Massimo Rivola, jefe de la fábrica de Noale.

En 2025, la fábrica de Noale fue de menos a más. Y finalmente, logró terminar segunda en el mundial de constructores, con 418 puntos, y Marco Bezzecchi remontó hasta la tercera plaza. Una buena dinámica que se mantuvo también durante la primera cita del campeonato en Tailandia, Brasil y posteriormente Estados Unidos. De hecho, el piloto italiano ya acumula cinco victorias consecutivas, y ya es el primer piloto en 10 años en acumular tres victorias en las tres primeras carreras de un curso, un buen estado de forma que le mantiene como líder del mundial con 81 puntos.

Aprilia celebra el éxito de Bezzecchi y Martín / Aprilia Racing

También su compañero de equipo, Jorge Martín, se encuentra en un buen momento. El piloto madrileño, que pasó por una larga travesía por el desierto en 2025 a causa de las lesiones, se quedó a las puertas del podio en la cita inaugural en Buriram (Tailandia). En Brasil se subió al podio de las dos carreras y en Estados Unidos, llegó su primera victoria al sprint en 511 días. Concretamente, no ganaba desde el GP de Malasia de 2024. Una situación que le coloca segundo en el campeonato a cuatro puntos del liderato de 'Bezz''.

Sin duda, es un brillante momento para Noale que celebra el jefe del equipo, Massimo Rivola. En una entrevista reciente con 'Motorsport', el italiano bromeó con el hecho de que sus dos pilotos se encuentren primero y segundo en el mundial, una situación que ya se vivió el pasado curso en Fórmula 1, con McLaren. "¡Me pondré en contacto con mi colega Andrea Stella para establecer las 'reglas negras'!", decía, comparando su situación actual con las 'papaya rules' de las que tanto se habló en 2025, que dictaban que Lando Norris y Oscar Piastri podían correr libremente, pero siempre y cuanto no hubiese choque entre ambos.

El acuerdo al estilo McLaren

El 'jefazo' de la fábrica italiana tiene claro que, pese a los buenos resultados, el campeón de 2024 tiene que seguir mejorando su físico tras las lesiones que sufrió en 2025. "Es cierto que Martín aún no está al 100 por 100 físicamente, y creo que todavía le falta algo en los últimos compases de las carreras. A veces, todavía tiene que pensar en las cosas en lugar de actuar por instinto, así que creo que aún tiene margen de mejora", opinaba.

Considera Rivola que ambos pilotos tienen su punto fuerte actualmente. Apunta que Martín "tiene un punto de referencia en Marco, que está a un nivel muy alto, y los datos se comparten". "Por estas razones, Jorge tiene una gran ventaja ahora mismo: no tiene presión. Naturalmente, la presión recae más sobre Marco, que se ha ido imponiendo desde finales del año pasado", reflexionaba sobre Bezzecchi, sin duda el hombre fuerte de este inicio de curso. "Jorge también tiene la ventaja de haber ganado ya un Mundial, a diferencia de Marco, así que tiene menos que demostrar, y probablemente pueda disfrutar de las cosas con menos presión después de lo que pasó el año pasado", expresaba el italiano.

Márquez y Ducati siguen ahí

Pese a las dificultades que ha enfrentado este inicio de curso Marc Márquez, en un momento de recuperación física tras su lesión en el hombro derecho y las dificultades de Ducati, Massimo no se atreve a descartar al vigente campeón. "Si acabamos teniendo este 'problema', entonces genial, me encantaría", reflexionaba sobre la batalla entre las Aprilia. "Pero no creo que sean solo ellos. Creo que Marc Márquez estará en la lucha; de hecho, creo que el campeonato empezará de verdad en Jerez. Ducati, desde luego, no ha desaparecido: han quedado primero y segundo en las sprints", terminaba diciendo, sobre la situación actual en Borgo Panigale.