El aprendizaje de Marc Márquez a golpe de lesiones

La historia de resiliencia de Marc Márquez está ya más que contada. El nueve veces campeón protagonizó uno de los mayores regresos de la historia del deporte al conquistar el título de MotoGP en 2025 tras una larga travesía por el desierto provocada por las lesiones. Unas lesiones que han dejado varias enseñanzas. La primera no es otra que tomarse con más calma cada una de sus recuperaciones. La segunda es que hay más vida más allá de las motos.

Si los médicos del campeonato le dan el apto el próximo jueves, Marc volverá a subrise a la de Desmosedici GP26 este fin de semana, en Mugello, tras ser operado de nuevo de su hombro derecho hace algo más de tres semanas, en el que tenía un tornillo doblado de una operación a la que se sometió en 2019. El objeto le impedía mostrar la mejor versión de sí mismo, aquella que ya exhibió el pasado curso, antes de su nueva lesión en Mandalika (Indonesia), una semana después de ganar el título.

Un nuevo regreso que se suma a la larga lista de recuperaciones a las que ha tenido que enfrentarse el '93' a lo largo de su trayectoria profesional, especialmente en los últimos años. Aunque ahora las afronta de forma totalmente distinta. Y el punto de inflexión no fue otro que el Gran Premio de España de 2020.

Con Jerez 2020 siempre en la memoria

Rondaba el 19 de julio de 2020 cuando el ilerdense se encontraba liderando la carrera, algo habitual por aquella época en la que dominaba con mano dura. Tuvo una salida de pista y, demostrando su caracter competitivo, remontó hasta 13 posiciones. Pero su ambición le jugó una mala pasada y terminó protagonizando una aparatosa caída en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto que acabaría cambiando el transcurso de su trayectoria profesional. Se fracturó el húmero derecho y a partir de ahí iba a comenzar un auténtico calvario con ocho operaciones desde entonces.

Pasó por el quirófano el 21 de julio de 2020 para fijar con una placa la fractura, y cuatro días después, volvió a subirse en la moto en Jerez. Completó las dos sesiones de entrenamientos libres del sábado y decidió parar. Pero era demasiado tarde. Tuvo que ser intervenido por segunda vez en el húmero derecho el 3 de agosto de 2020, porque la placa de titanio estaba dañada debido a la acumulación de estrés y la forzosa reaparición una semana después de la lesión.

Carreras hay muchas, cuerpo solo uno

Aquello dejó en él una gran enseñanza: "carreras hay muchas, pero cuerpo solo hay uno". Y esa ha sido su filosofía desde entonces. Se toma las recuperaciones con mucha más calma de lo que lo hacía antes. Algo que ya demostró el pasado curso, tras su accidente en Indonesia. El catalán se perdió las cuatro últimas citas del curso y parecía ya recuperado de cara al test de pretemporada 2026 en Valencia, pero decidido no subirse a la moto para no arriesgarse y continuar cuidando ese hombro.

Una madurez que tan solo ha conseguido con el paso de los años... y los palos. "He cambiado mucho desde 2019", aseguraba Marc a SPORT durante la celebración del título de 2025 en Cervera. “He perdido tres años de mi carrera profesional, pero he ganado seis de mi vida personal. He madurado mucho durante todo el tiempo de lesión, he aprendido mucho después de todo el sufrimiento. Tengo un punto de vista distinto de las cosas, y eso lo noto, pero la esencia y la pasión son las mismas. Eso no se pierde”, expresaba el ‘93’.

Marc Márquez, en el box del Ducati Lenovo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este fin de semana reaparecerá, si todo va bien, en Mugello. Lo hará tras quitar el tornillo que le estaba impidiendo ser regular en este inicio de 2026, al oprimirle el nervio radial. "Me tengo que recuperar bien y a partir de ahí seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro", comentó a DAZN, sobre los plazos de recuperación.

¿Remontada histórica?

Mientras, algunos le descartan ya para el título de 2026. Pero la realidad es que hay 592 puntos en juego en 16 grandes premios que quedan por delante, y él está a 85 de Marco Bezzecchi. Remontadas más bestias se han visto (en la memoria de los aficionados la de más de 90 puntos de Bagnaia en 2022). Y si alguien puede hacerlas, es el rey '93'.