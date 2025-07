La aparatosa caída de Márquez sin consecuencias

La ausencia del circuito de Brno en el calendario de MotoGP durante los últimos cinco años no frenaron las buenas sensaciones de Marc Márquez en el circuito. La lluvia apareció en el primer día del Gran Premio de la República Checa, pero el '93' dominó ambas sesiones sin inconvenientes. Los segundos entrenamientos libres del fin de semana ya se celebraron con la pista seca, y el resultado volvió a ser el mismo. Márquez dominó las tres sesiones disputadas en Brno, independientemente de las condiciones de la pista.

Paso adelante de Bagnaia

El líder del campeonato consiguió ir un paso más allá y marcó el nuevo récord de la pista. El fin de semana prometía para el piloto de Cervera, pero una caída en la Q2 rompió con su primer objetivo. La jornada de clasificación se presentaba calmada al inicio, pero Marc no tardó en mejorar el registro que había impuesto 'Pecco' Bagnaia durante la Q1. El primer 'time attack' lo dominó Márquez, pero Bagnaia siguió una estrategia diferente y le arrebató la primera posición.

La primera caída de la sesión fue para Marco Bezzecchi y la bandera amarilla provocó que el resto de pilotos solo tuviera un intento para marcar la vuelta rápida. Cuando el cronómetro marcaba los últimos segundos de la sesión, Marc incrementó su ritmo. La vuelta se truncó en la curva 13 con una fuerte caída, donde la moto llegó a golpear las protecciones.

Curva 13

La caída previa de Johann Zarco desconcentró a Márquez y fue cuando se produjeron los dos incidentes en la misma curva. En el momento en el que Marc había caído, todavía no se había marcado la bandera amarilla por la caída del francés. Ambos pilotos abandonaron la pista caminando y el '93' tuvo que aparecer en el parque cerrado con la moto de repuesto y el mono rascado.

Inesperada posición

"Sabía que venía muy bien, pero he frenado tarde, al límite. He visto de golpe humo y la vista se me ha ido un poco. Iba demasiado rápido en esa entrada y se me ha cerrado. Estoy contento porque no pensaba que estaría segundo, creía que el resto había mejorado más" detalló Márquez en el parque cerrado ante los micrófonos de 'DAZN'.