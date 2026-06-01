Antonelli y Bezzecchi, dos italianos al frente de F1 y MotoGP... y además, amigos

Por primera vez desde 1952, dos italianos lideran los mundiales de Fórmula 1 y MotoGP: Y para más casualidad, Andrea Kimi Antonelli y Marco Bezzecchi mantienen una estrecha amistad, tal como explicaron ambos este domingo, cuando el piloto de Mercedes asistió como invitado al Gran Premio de Italia, en Mugello, y fue el encargado de dar la bandera a cuadros en la carrera que ganó el piloto de Aprilia.

'Bez' , de 27 años, ganó las tres últimas carreras de 2025 y esta temporada manda en MotoGP después de acumular cuatro victorias de siete disputadas, con 17 puntos de ventaja sobre su compañero de garaje, Jorge Martín.

Kimi, de 19 años, sigue batiendo récords de precocidad como vencedor y líder más jóven en la F1. Toto Wolff, que le tutela desde las categorías inferiores, le dio su gran oportunidad hace un año, al elegirle para sustituir nada menos que al heptacampeón Lewis Hamilton en Mercedes.

El piloto de Bolonia sumó experiencia en su primer curso y este 2026 se está beneficiando de tener el coche más competitivo con el nuevo reglamento. Aún así, no hay que restarle mérito. Antonelli le está ganando claramente el pulso a su veterano compañero, George Russell, al que ya aventaja en 43 puntos después de cinco carreras.

En casa de Valentino Rossi

El punto de conexión entre Bezzecchi y Antonelli es Valentino Rossi. El líder de la F1 suele ir a entrenar al Rancho que el nueve veces campeón del mundo tiene en su pueblo de Tavullia y allí coincide con los pilotos de su Riders Academy, entre los que figura 'Bez'.

"Ver cómo lo está petando Kimi es increíble. Ha sido muy bonito tenerle conmigo hoy. En los últimos tres años y medio nos hemos acercado mucho; le conocí antes de que fuera piloto de F1, porque siempre ha sido un aficionado y yo también le seguía. Me anima y me ha puesto muy contento que estuviera aquí", subrayó Bezzecchi tras su importante y emocional victoria en Mugello.

"Estuvimos cenando juntos con otros amigos hace poco. Para mí es un orgullo tenerlo como amigo, porque es un chico simpatiquísimo y fantástico. Además, es una estrella italiana a la que todos debemos animar, pero sin molestarle demasiado", sugirió.

Le preguntaron por un posible intercambio en F1 y MotoGP, como el que en su día protagonizaron Lewis Hamilton y Valentino Rossi en Valencia. "Me encantaría pilotar un Fórmula 1, pero creo que soy bastante malo. Preferiría subirme con Antonelli al volante, para entender de verdad qué se siente. Y luego que él viniera conmigo en una moto, para que viera cómo es. En el futuro sería genial poder hacerlo", propuso Marco, que por cierto, se llama como el padre y mentor de Kimi.

"Es un buen amigo, un buen chaval. Y creo que nos impulsamos mutuamente a ser mejores", dijo Antonelli en parrilla de salida de Mugello. "Italia vive un gran momento en el deporte, como se vio en los Juegos Olímpicos de invierno o en el tenis con Janik Sinner. Nosotros nos hemos propuesto llevar a lo más alto el motorsport de nuestro país".