Un año de la genialidad de Márquez en COTA: la fuga que sembró el caos en MotoGP

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en uno de los trazados más particulares del calendario... y uno de los que mejor se le dan a Marc Márquez. El piloto de Cervera tiene su particular idilio con el Circuito De Las Américas, que este curso dejará de acoger el Gran Premio de las Américas para albergar el Gran Premio de Estados Unidos. Y precisamente, en este mismo enclave, el piloto de Cervera protagonizó el pasado curso uno de los momentos más icónicos de su trayectoria profesional.

El Circuito de las Américas (COTA) aterrizó en el calendario de la categoría en 2013, como sustituto del emblemático trazado de Laguna Seca. Aquel año un jovencísimo Marc Márquez debutaba en la categoría como 'rookie' y conseguía su primera victoria en el trazado texano. Y es que el circuito está caracterizado por curvas técnicas y largas rectas que favorecen el estilo de pilotaje agresivo del piloto del Ducati.

Uno de sus jardines

Desde entonces, el de Cervera ha logrado hasta siete victorias (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), ganándose el título no oficial de "Rey de COTA". Eso sí, su idilio con esta pista se vio frenado a partir de 2022 debido a su historial de lesiones y la crisis de resultados que padeció Honda, con una RC213V muy difícil de pilotar y que acabó terminando por provocar la salida del catalán a Ducati.

Marc Márquez celebrando su primera victoria en COTA en 2013 / PAUL BUCK / EFE

De hecho, el pasado curso, en su primer año como piloto del equipo oficial de Borgo Panigale, Marc partía como claro favorito. Venía de arrasar en Tailandia y Argentina, y el fin de semana comenzó de la mejor forma posible, llevándose la 'pole' y repitiendo primera plaza en la carrera al Sprint. Partía como favorito el domingo, y pese a la caída que sufrió en carrera y que lo privó de la victoria, en la previa demostró por qué acumula nueve títulos mundiales en el bolsillo.

Y es que en el motociclismo no todo es la máquina. Ni el pilotaje. También hace falta la astucia. Y de eso el '93' va sobrado. La previa a la carrera estuvo marcada por la lluvia y se pospuso la salida a la espera de la mejora de condiciones, por lo que muchos pilotos empezaron a dudar de la estrategia a seguir. Y aquel 30 de marzo de 2025 el caos podía intuirse.

Parecía que todos iban a salir con neumáticos de lluvia, pero, a falta de escasos minutos para el arranque, Marc salió corriendo de parrilla para hacerse con la segunda moto, configurada previamente en seco adrede. La idea del '93' era que todo el mundo le siguiese para así poder retrasar todo el protocolo de salida y no obtener penalización. Y así fue. Toda la parrilla se movilizó tras él provocando un auténtico caos en el pit lane y la bandera roja.

Este terminó siendo uno de los momentos más icónicos de la temporada, en la que volvió a dominar MotoGP con 11 victorias y se coronó cinco años después del inicio de su calvario de lesiones. Sin duda, una de sus mayores genialidades. Y este fin de semana, MotoGP aterriza en COTA de nuevo para ver con qué sorprende esta vez el campeón.