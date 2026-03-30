Ángel Piqueras, operado tras el accidente múltiple en Austin

Los pilotos de Moto2 vivieron una movida salida en la carrera del Gran Premio de Austin en la que se vieron implicados hasta siete pilotos. Un accidente múltiple que se tradujo en una bandera roja y tres participantes menos en una segunda carrera reducida a diez vueltas.

Con bandera amarilla en el sector 1 por un accidente en la salida de Daniel Holgado, la curva 11 tenía preparados a los protagonistas un segundo susto. Sergio García Dols, Filip Salac, Daniel Muñoz, Ángel Piqueras, Alberto Ferrández, David Alonso y Collin Veijer se veían envueltos en un segundo incidente que pudo haber sido mucho más grave.

La peor parte se la llevó Piqueras. Según confirmó su jefe en el equipo QJMOTOR - GALFER - MSI, Óscar Manzano, el piloto de Ayora sufrió una fractura desplazada en el fémur de la pierna izquierda y poco después debía someterse a una larga intervención en un hospital cercano para tratar tanto esa lesión como otra en el tobillo.

A la espera de plazos de recuperación

"Ángel Piqueras ha sido operado con éxito del fémur izquierdo y el tobillo. Tras el accidente que sufrió ayer, al inicio de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Estados Unidos, en el que se fracturó el fémur y se produjo una fisura en el tobillo, el piloto español fue operado horas más tarde en el Hospital Dell Seton de Austin", explicó su equipo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

"La operación ha sido un éxito y el piloto se encontraba en buen estado al despertar, poniéndose en contacto personalmente con todo su equipo para comunicarles de primera mano que se encontraba bien. Tan pronto como tengamos información definitiva sobre los plazos de recuperación, ofreceremos más detalles", contiúa la nota.

"Ángel, siempre has demostrado una gran fortaleza tanto dentro como fuera de la pista. Todo el equipo te desea una recuperación rápida y sin complicaciones, y te esperamos para continuar con el excelente trabajo que estamos realizando juntos", finaliza el comunicado oficial.

El piloto también publicó en sus redes sociales una imagen desde el hospital Dell Seton Medical Center, donde fue atendido.

"Este ha sido un domingo de Gran Premio que no esperábamos. Estábamos haciendo pasitos firmes y avanzando durante todo el fin de semana, salíamos desde primera línea, pero en una curva todo cambia. Ahora toca aceptar la pausa y recuperarse al 100% para volver más fuertes y con las mismas ganas del primer día", empieza le mensaje del piloto valenciano.

"Una fractura de fémur y tobillo era algo que no entraba en nuestros planes esta temporada pero trabajaremos día a día en esta recuperación para volver pronto. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, a todo el equipo médico en el circuito, al Hospital Dell Seton y a todo mi equipo por su atención y trabajo incansable. Volveremos pronto", finaliza.