Ángel Piqueras aprieta la batalla por el Mundial

Ángel Piqueras se llevó la victoria en el Gran Premio de Catalunya, en el que el líder, José Antonio Rueda, fue segundo. El piloto de Ayora, segundo de la general, selló su cuarto triunfo de la temporada y recortó cinco puntos a su rival y con lo que deja la diferencia entre ambos en 64 unidades con siete Grandes Premios todavía por delante.

Después de dos quintos puestos, el segundo supuso un balance más que positivo para el piloto sevillano del Red Bull KTM Ajo que con los 20 puntos cerró el título de constructores para la marca austríaca.

David Almansa, que partía desde la pole, pudo confirmar su condición en las primeras curvas pero no tardó en ser superado por Joel Kelso, mientras que Maximo Quiles remontaba hasta colocarse en la cuarta plaza, con el líder, José Antonio Rueda, metido en ese grupo delantero, aunque con una 'long lap penalty' que cumplir por la sanción recibida tras una acción antirreglamentaria en la qualy.

Decidido, Almansa volvió a tomar la cabeza de carrera tras el segundo paso por meta, intentando abrir hueco. Rueda, entre tanto, cumplía su sanción al inicio de la tercera vuelta, volvía a pista decimoquinto y arrancaba su remontada.

Con el del Leopard al frente, el grupo empezaba poco a poco estirándose, con un Top-5 española formado por el propio Almansa, Quiles y Piqueras, Adrián Fernández y David Muñoz. Rueda, aún muy retrasado, seguía en modo martillo, marcando vuelta rápida a cola de un amplio grupo delantero.

Al quintento español se unió a falta de diez vueltas se unía Furusato, intercambiándose las posiciones entre ellos, con Almansa siempre al frente, alvo algún pequeño paréntesis.

Piqueras, el más listo de la clase

A ocho para el final, Rueda consolidaba su remontada y se colocaba primero. Apenas unos giros después, ya habría un pequeño hueco que obligaba al resto a tomar cartas. Mientras Muñoz y Piqueras se ponían en modo persecución, Quiles cometía un error y se iba fuera, perdiendo varios puestos; mientras que Almansa se veía relegado a la cuarta plaza.

Con Rueda ya abriendo un hueco importante, el resto de perseguidores empezaba a librar una intensa batalla, pasándose y repasándose, propiciando que el líder del campeonato afrontara el tramo final con un buen margen.

En la última vuelta Piqueras hizo su apuesta y superó a Rueda, que tuvo que pelearse con el resto del grupo y acabó finalmente cruzando la bandera a cuadros en la segunda posición.