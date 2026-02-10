La anédocta con Marc Márquez que Álvaro Bautista recordará toda la vida

Ha cumplido 41 años y ha perdido su asiento oficial en Ducati, pero Álvaro Bautista no se rinde y este año se atreve a iniciar una nueva aventura en el Mundial de Superbikes con la Panigale del Team Barni Spark Racing. “Estoy muy ilusionado con este reto. Es un año lleno de cambios: el equipo, la gente con la que trabajo, la moto... Todo tiene que ajustarse, pero empiezo con mucha motivación. Me siento bien física y mentalmente, muy competitivo”, advierte.

Campeón en 2022 y 2023, el piloto de Talavera se vio perjudicado después por la regla del peso mínimo, pero afronta la temporada 2026, que arranca el 22 de febrero en Australia, con ansias de revancha. “La regla fue mala para mí, nunca luché en igualdad de condiciones. Intentar ganar en estas condiciones es difícil, sobre todo porque el nivel de Superbikes sube cada año. Es una norma injusta, pero no me parecía correcto dejar de competir por este motivo. Disfruto pilotando y todavía me siento fuerte”, valora.

Baustista reconoce que desde la perspectiva de cualquier piloto, el espectacular regreso protagonizado el pasado año por Marc Márquez, que volvió a ganar en MotoGP después de cuatro años de calvario por las lesiones y tras dejar atrás a su equipo de toda la vida, Honda, es una gran inspiración.

Márquez, el referente

"El nivel de Marc es altísimo. El problema fue su lesión. Y cuando regresó, no tenía una moto competitiva. Estaba muy por debajo. En esos años, hubo un desarrollo increíble en aerodinámica y varios sistemas para mejorar el pilotaje. Honda, en cambio, se quedó estancada esperándole. Márquez seguía fuerte, pero la moto no le permitía luchar. Así que se cayó y se lesionó de nuevo... Pero cuando volvió a estar en las mismas condiciones técnicas que los demás, quedó claro que Marc siempre es competitivo. Esto significa dos cosas: su rendimiento es increíble y el nivel en las temporadas en las yo que corrí en MotoGP junto a él, Rossi y Lorenzo era altísimo", explica

El toledano, que fue campeón de 125 con Aprilia y compitió en la categoría reina entre 2010 y 2018, considera que el nivel actual de MotoGP era superior en su época: "El año pasado, Marc ganó el título a falta de cinco Grandes Premios. Antes, sin embargo, lo hizo en las dos últimas carreras. Y no dominó. En 2025, casi parecía estar jugando con sus rivales a la hora de gestionar la presión de los neumáticos delanteros. Lo tenía todo bajo control, mientras que antes siempre iba al límite. Esto significa que el nivel de la era anterior era muy alto; había muchos pilotos fuertes", recuerda.

Bautista, que pilotaba una Honda cuando Marc Márquez debutó en MotoGP en 2013 en el equipo oficial, recuerda una anécdota que le impactó en aquella época que ha revelado en su entrevista con La Gazzetta dello Sport: “Tengo un recuerdo especial. Marc acababa de llegar a Honda. Fuimos a Sepang para un test organizado por HRC en noviembre de 2012. Él podía participar como novato, mientras Gresini y yo trabajábamos en la suspensión Showa. Estábamos en pista con los probadores. El primer día, Marc rodó mucho más lento que yo, unos dos segundos por vuelta. Pero era normal: era un rookie. El segundo día, volvimos a la pista. Lo adelanté, pero esa vez me siguió durante dos vueltas. Y empezó a ir más rápido que yo. ¡Fue increíble! Creo que aprendió la trazada correcta por sí solo. Al principio, no podía ser rápido, y luego ¡zas!... Ya lo había aprendido todo. Su jefe de equipo era Giulio Nava, quien luego trabajó conmigo en los años siguientes. Me contó algo que Marc me había confesado ese día: “Sabes, siguiendo a Álvaro, entendí cómo hacerlo”, le confesó Marc”.