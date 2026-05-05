MotoGP
Andrea Iannone vuelve al 'paddock' de MotoGP... para conducir una Harley-Davidson
El piloto italiano, que tuvo que abandonar el mundial tras ser sancionado por dopaje, se une al equipo Niti Racing para debutar en la segunda ronda de la Copa del Mundo FIM Harley-Davidson Baggers
El 'paddock' de MotoGP se reencontrará con un viejo conocido. Andrea Iannone, quien formó parte de la parrilla en la categoría reina desde 2013 hasta 2019, ha anunciado que será el nuevo piloto de la Copa del Mundo FIM Harley-Davidson Baggers, que ya disputó su primera cita durante el fin de semana de carreras en el Circuito de las Américas (Texas). 'The Maniac' se convertirá, de esta forma, en el décimo piloto de la parrilla de la copa, que ocupa el lugar de la ya extinta MotoE.
El piloto italiano, que corrió para fábricas como Ducati, Suzuki y Aprilia antes de ser inhabilitado durante cuatro años por dopaje, se unirá al equipo Niti Racing, donde compartirá filas con el español Oscar Gutiérrez. Se presenta esta dupla como una de las más fuertes, especialmente tras la victoria del catalán en la segunda carrera del fin de semana en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, primera cita del curso.
De esta manera, Iannone, que también disputó dos temporadas en el WorldSBK (2024 y 2025) con el Team GoEleven, debutará en la categoría durante la segunda ronda. Las carrreras tendran lugar en el marco del Gran Premio de Italia de MotoGP, programado para el fin de semana del 29 y el 31 de mayo, en el emblemático trazado de Mugello.
"Me gustan los retos, sobre todo cuando te sacan de tu zona de confort", decía el piloto de Vasto, de 36 años, en el anuncio oficial . "Esto es algo completamente diferente, y por eso mismo dije que sí. Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo, ya que siempre he admirado a Harley-Davidson y a su icónica comunidad de pilotos", decía el piloto, que espera ofrecer un gran espectáculo con su característico estilo de pilotaje agresivo.
"Estas motos tienen una fuerte personalidad, hay que respetarlas, pero al mismo tiempo se les puede exigir al máximo. En ese sentido, somos bastante parecidos, y creo que por eso este proyecto me viene como anillo al dedo", expresó el italiano, que también reveló que aún no ha tenido la oportunidad de subirse a la moto y avisando que "no vengo solo a participar". En MotoGP, fue uno de los pilotos más destacados durante varias temporadas, obtuvo un total de 1 victoria, 11 podios y dos 'poles'.
Un mundial de seis citas
El campeonato pasará también por trazados emblemáticos como Assen (Países Bajos), Silverstone (Gran Bretaña) y el Motorland Aragón. El final del campeonato tendrá lugar en el Red Bull Ring de Austria, uno de los trazados más rápidos del mundial, por lo que serán un total de seis rondas, cinco en las que estará presente 'The Maniac'.
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