Análisis del circuito de Mandalika: curiosidades.

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en Indonesia con Marc Márquez como gran protagonista. El piloto de Cervera llega a Mandalika recién coronado campeón del mundo, después de certificar en Motegi su séptimo título de la categoría reina —el noveno de su carrera— con un segundo puesto en la carrera larga del GP de Japón. Allí, solo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia logró superarle en meta, mientras que Joan Mir completó el podio y Álex Márquez, sexto, se quedó sin opciones matemáticas de retrasar más la celebración de su hermano.

La cita japonesa sirvió para confirmar el regreso de un Márquez dominante, que acumula 14 victorias al esprint y 11 en las carreras largas de 2025. Unos números incontestables que han devuelto al ’93’ al trono de MotoGP seis años después de su último campeonato. Con el título ya en el bolsillo y sin presión en la clasificación, el catalán se presenta en Indonesia con la libertad de correr para disfrutar… y seguir ampliando su leyenda.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

El escenario será el Pertamina Mandalika International Circuit, inaugurado en 2021 y rodeado de paisajes tropicales en la isla de Lombok. Con 4,3 kilómetros de longitud y 17 curvas, el trazado indonesio es uno de los más singulares del calendario y un reto tanto para pilotos como para equipos, marcado por un clima cambiante capaz de transformar la carrera en cuestión de minutos.

Pedro Acosta, en Mandalika en 2024. / ADI WEDA / EFE

En Mandalika, todas las miradas estarán puestas en si Márquez mantiene su dominio o si rivales como Bagnaia, Pedro Acosta o el propio Álex Márquez son capaces de ponerle en aprietos. El campeonato ya está decidido, pero la emoción sigue intacta: entre playas paradisíacas, un ambiente festivo y el rugido de los motores, Indonesia se prepara para vivir un Gran Premio de alto voltaje.

Un escenario especial

El Pertamina Mandalika International Circuit se ha convertido en uno de los escenarios más singulares del calendario de MotoGP. Inaugurado en 2021 en la isla de Lombok, en la provincia indonesia de West Nusa Tenggara, el trazado no solo atrae por su exigencia deportiva, sino también por el entorno en el que se ubica: playas paradisíacas, vegetación tropical y un complejo turístico integrado que lo convierten en destino de motor y ocio a la vez.

[Consulta el calendario de la temporada]

Con 4,3 kilómetros de recorrido y un total de 17 curvas —seis a izquierdas y once a derechas—, Mandalika acogió su primer gran evento internacional con el Mundial de Superbikes en 2021, antes de incorporarse al campeonato de MotoGP un año después. Su capacidad roza los 200.000 espectadores, lo que lo sitúa entre los grandes escenarios de la competición.

La combinación de exigencia técnica, ambiente festivo y paisajes de postal ha convertido al circuito indonesio en mucho más que un punto del calendario: es una parada obligada tanto para los aficionados al motociclismo como para los turistas que buscan una experiencia única.

Jorge Martín es el único español que ha logrado la victoria en Mandalika en MotoGP. / EP

Curiosidades del circuito de Mandalika

Primer Gran Premio : 2022

: 2022 Número de vueltas : 27 (MotoGP) / 22 (Moto2) y 20 (Moto3)

: 27 (MotoGP) / 22 (Moto2) y 20 (Moto3) Longitud del circuito : 4,3 kilómetros

: 4,3 kilómetros Distancia de carrera : 116,1km (MotoGP) / 94,6 km (Moto2) / 86 km (Moto3)

: 116,1km (MotoGP) / 94,6 km (Moto2) / 86 km (Moto3) Récord de vuelta : 1:29.088 (Jorge Martín, 2024)

: 1:29.088 (Jorge Martín, 2024) Clima impredecible : La meteorología es uno de los grandes protagonistas de Mandalika. En cuestión de minutos, el sol tropical puede dar paso a un aguacero torrencial, lo que convierte cada carrera en un auténtico desafío estratégico.

: La meteorología es uno de los grandes protagonistas de Mandalika. En cuestión de minutos, el sol tropical puede dar paso a un aguacero torrencial, lo que convierte cada carrera en un auténtico desafío estratégico. Una ‘bendición’ local : Antes de su inauguración, el circuito fue sometido a un ritual tradicional de la comunidad sasak, habitantes originarios de Lombok, que pidieron protección espiritual para el buen desarrollo de las competiciones.

: Antes de su inauguración, el circuito fue sometido a un ritual tradicional de la comunidad sasak, habitantes originarios de Lombok, que pidieron protección espiritual para el buen desarrollo de las competiciones. Un trazado “urbano” : Aunque es un circuito permanente, Mandalika está integrado en una zona turística en expansión, lo que hace que algunas secciones del trazado funcionen también como vías de acceso cuando no hay carreras.

: Aunque es un circuito permanente, Mandalika está integrado en una zona turística en expansión, lo que hace que algunas secciones del trazado funcionen también como vías de acceso cuando no hay carreras. Tribunas con vistas únicas: Pocos circuitos en el mundo permiten ver el mar desde las gradas. En Mandalika, el contraste entre el rugido de los motores y la calma del océano Índico es parte de la experiencia.

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

Desde su estreno en el calendario mundialista en 2022, el circuito de Mandalika ha repartido victorias sin repetir ganador. En su primera edición, el portugués Miguel Oliveira (KTM) se impuso bajo una intensa lluvia; en 2023, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) firmó el triunfo en seco; y en 2024 fue Jorge Martín (Ducati Pramac) quien subió a lo más alto del podio. Tres años, tres vencedores distintos: una muestra de la igualdad y la imprevisibilidad que caracteriza al Gran Premio de Indonesia.